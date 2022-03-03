Экономика

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Разработанный правительством РФ документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: пресс-служба Кремля

Закон призван защитить национальные интересы страны от недружественных действий иностранных государств и международных организаций, пишет ТАСС.

Документом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощаются установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.