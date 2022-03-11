Экономика

Вице-премьер Голикова призвала работать над сохранением рабочих мест россиян

Правительство России должно своевременно реагировать на изменение ситуации на рынке труда, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость россиян. Соответствующие изменения в законодательство формируются, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», - передают ее слова в секретарите. Как сообщает ТАСС, вице-премьер подчеркнула, что на уровне правительства оперативно формируются необходимые изменения в законодательство, которые позволяют максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда.

На заседании с докладами о ситуации на предприятиях автомобилестроения выступили руководители АО «Автоваз», ПАО «Камаз», ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Автотор холдинг» и «Группы Газ». Они проинформировали о принимаемых ими мерах по сохранению штата предприятий, а также выступили с предложениями по поддержке отрасли. В свою очередь, Голикова подчеркнула, что правительство продолжит работать над решениями по поддержке отрасли.

По данным секретариата, заседания межведомственной рабочей группы будут проводиться регулярно для оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию на рынке труда и для совместной выработки решений по поддержке занятости в различных отраслях. Предложения, которые формируются рабочей группой, будут рассматриваться, в том числе, на заседаниях правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.