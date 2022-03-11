Массовых увольнений и закрытий производств в Псковской области нет – губернатор

На фоне введенных санкций в Псковской области нет проблемы с массовыми увольнениями и закрытием производств. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Посевная кампания, по его словам, тоже «идет без сбоев». «Минсельхоз обеспечил аграриев необходимыми финансовыми инструментами. Есть сложности с закупкой удобрений – но это не критично, федеральное ведомство занимается этим вопросом», - заметил глава региона.
Ранее сообщалось, что в России формируются изменения в законодательстве, в рамках которых правительство сможет своевременно реагировать на изменение ситуации на рынке труда, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость россиян.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.