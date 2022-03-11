Экономика

Массовых увольнений и закрытий производств в Псковской области нет – губернатор

На фоне введенных санкций в Псковской области нет проблемы с массовыми увольнениями и закрытием производств. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Говоря о будущем экономики Псковской области, хочу успокоить: проблемы есть, но они не носят глобального характера. Как оказалось, 2014-й год для госструктур и большинства бизнесменов стал хорошей тренировкой. Никаких массовых увольнений и закрытий производств нет, у нас есть только одно крупное предприятие, которое остановило деятельность – это "Йура Корпорейшн". Конечно, печально. Нам нужны все рабочие места. Но регион с этим справится», - сказал Михаил Ведерников.

Посевная кампания, по его словам, тоже «идет без сбоев». «Минсельхоз обеспечил аграриев необходимыми финансовыми инструментами. Есть сложности с закупкой удобрений – но это не критично, федеральное ведомство занимается этим вопросом», - заметил глава региона.

«Туристический сектор уже не первый год работает без иностранных гостей, а большинство ограничений по ковиду сняли. Отдельные сложности есть, но с руководителями крупнейших предприятий мы на постоянной связи, вместе работаем в рамках оперативного штаба по экономике. Так что ситуация пока стабильная, держим руку на пульсе. Вместе со всем справимся», - заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в России формируются изменения в законодательстве, в рамках которых правительство сможет своевременно реагировать на изменение ситуации на рынке труда, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость россиян.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.