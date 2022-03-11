Экономика

МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует глубокую рецессию в России из-за западных санкций и не считает дефолт невероятным событием. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в эфире телеканала CBS.

«Мы ожидаем глубокую рецессию в России. Я могу сказать, что мы больше не считаем дефолт России невероятным событием. У России есть деньги на обслуживание ее долга, но нет доступа к ним», – цитирует ее РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что условий для дефолта в России как таковых фактически не существует, если они не создаются и не вменяются России искусственно.

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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев говорил, что вероятность дефолта РФ из-за введенных против нее санкций крайне низка, поскольку экономических предпосылок для этого на настоящий момент нет никаких.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.