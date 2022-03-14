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Экономика

В Псковской области взлетели цены на огурцы и лимоны

14.03.2022 16:52|ПсковКомментариев: 3

Огурцы и апельсины в Псковской области в феврале подорожали на 12,7%, лимоны — на 12,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Цены на бананы в регионе возросли на 10,1%, морковь – на 9,3%. В целом плодоовощная продукция подорожала на 5,6%.

Также из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на кетчуп – на 6,6%, черный перец (горошек) – на 5,4%, творожные сырки, глазированные шоколадом – на 4,1%, мясные консервы – на 3,9%, сгущенное молоко с сахаром, сычужные твердые и мягкие сыры– на 3,6%, горох и фасоль – на 3,5%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели натуральные консервированные, маринованные овощи – на 3,9%, мороженые неразделанные креветки, натуральный кофе в зернах и молотый – на 2,5%, шоколад, говядина (кроме бескостного мяса) – на 2,4%, пшеничная мука – на 2,3%.

За февраль по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены по Псковской области выросли на 0,7%.

«Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 1,1%. Цены и тарифы на услуги выросли на 0,6%, на непродовольственным товары – на 0,3%», — добавили в Псковстате.

Теги: #Цены #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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