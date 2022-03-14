Экономика

Сахар в островском магазине подешевел на 25% после вмешательства УФАС

Цену на сахар в одном из магазинов города Острова понизили на 25% после вмешательства управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: pixabay.com

«Нередко сам факт внимания антимонопольной службы и начало разбирательства уже приводит к существенному снижению цены. Так, 11 марта в социальную сеть УФАС поступило сообщение о резком и крайне существенном повышении цены на сахар в одной из торговых точек города Острова. После вмешательства УФАС цена на товар снизилась сразу на четверть», - говорится в сообщении.

В период с 4 по 14 марта на горячую линию управления Федеральной антимонопольной службы по региону поступило более 140 сообщений о необоснованном росте цен на товары и услуги. Из них более 70 жалоб касались повышения цен на продукты питания (в основном — на социально значимые продукты, например, сахар), остальные были вызваны повышением цен на прочую продукцию (преимущественно — на стройматериалы и товары для детей).

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В ведомстве отметили, что управление аккумулирует сведения о ситуации с ценами на социально значимых товарных рынках из всех доступных источников. Помимо горячей линии сотрудники управления ведут мониторинг сообщений в социальных сетях и СМИ, проводят контроль цен в магазинах, обмениваются информацией с администрацией Псковской области и муниципальными властями, а также активистами волонтерского центра партии «Единая Россия», которые также осуществляют регулярный мониторинг цен.

«Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения необоснованного роста цен, а также принятия мер в отношении недобросовестных участников рынков», - заверили в УФАС.

В каждом конкретном случае у торговых организаций запрашивают необходимую для анализа причин повышения цены информацию, проверяют динамику уровня торговой наценки за последнее время, остатки товара на складах, другие сопутствующие факторы.