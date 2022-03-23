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Экономика

Александр Котов предупредил об опасности ограничения цен

23.03.2022 16:02|Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 марта предупредил об опасности ограничения цен.

«Звучат предложения ограничить цены. Этого делать ни в коем случае нельзя. Если мы приверженцы рыночной экономики, тогда с ценами нужно бороться поставками товаров — должным образом насыщать рынок, а не ограничивать рост цен. Иначе это может привести к другим последствиям, с которыми сталкивались в 90-е годы», — сказал Александр Котов.

Политик отметил, что рост цен в большей степени связан со спекулятивными действиями и паническими атаками на людей. «Наверное, есть объективные причины. Можно посмотреть в каждый конкретный момент себестоимость реализуемого товара. Объясните, пожалуйста, с чего вдруг у нас должна вырасти в два раза и даже больше цена на сахар, которого в РФ более чем достаточно? Какие основания? Логистика, может, изменилась, транспортные расходы?.. Но рост в разумных пределах должен быть, а не в два раза и более. Почему вдруг возник такой ажиотаж на сахар, когда его запасов в РФ хватит, чтобы обеспечить все свое население? В крайнем случае, можно притормозить экспорт. Какие основания? Нет никаких оснований. Значит, это однозначно паническая атака и спекулятивные действия на рынке», — прокомментировал он.

Александр Котов подчеркнул, что задача ФАС — проследить все цепочки от производителя до прилавка магазина и понять, на каком этапе происходит накрутка цен, а также наказать недобросовестных участников этого процесса.

«Мы говорим о том, что для нас наступили достаточно тяжелые времена, но они не катастрофичные, как некоторые пытаются это представить. Жить будет трудно, будем искать выходы из создавшейся ситуации. Обязательно эти выходы найдем. Наверное, будут какие-то издержки. Но ничего катастрофичного не произойдет, экономика Российской Федерации не рухнет. Найдем способы с нашим федеральным руководством для того, чтобы экономика работала, чтобы смогли думать о том, как развивать свою страну», — добавил спикер регионального парламента.
Теги: #псковское областное собрание #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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