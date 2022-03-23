Экономика

Александр Котов предупредил об опасности ограничения цен

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 марта предупредил об опасности ограничения цен.

«Звучат предложения ограничить цены. Этого делать ни в коем случае нельзя. Если мы приверженцы рыночной экономики, тогда с ценами нужно бороться поставками товаров — должным образом насыщать рынок, а не ограничивать рост цен. Иначе это может привести к другим последствиям, с которыми сталкивались в 90-е годы», — сказал Александр Котов.

Политик отметил, что рост цен в большей степени связан со спекулятивными действиями и паническими атаками на людей. «Наверное, есть объективные причины. Можно посмотреть в каждый конкретный момент себестоимость реализуемого товара. Объясните, пожалуйста, с чего вдруг у нас должна вырасти в два раза и даже больше цена на сахар, которого в РФ более чем достаточно? Какие основания? Логистика, может, изменилась, транспортные расходы?.. Но рост в разумных пределах должен быть, а не в два раза и более. Почему вдруг возник такой ажиотаж на сахар, когда его запасов в РФ хватит, чтобы обеспечить все свое население? В крайнем случае, можно притормозить экспорт. Какие основания? Нет никаких оснований. Значит, это однозначно паническая атака и спекулятивные действия на рынке», — прокомментировал он.

Александр Котов подчеркнул, что задача ФАС — проследить все цепочки от производителя до прилавка магазина и понять, на каком этапе происходит накрутка цен, а также наказать недобросовестных участников этого процесса.