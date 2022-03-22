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Экономика

Александр Котов отметил роль ФАС в борьбе с ростом цен

23.03.2022 14:29|Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 марта отметил роль ФАС в борьбе с ростом цен.

«Мониторинг — вещь хорошая. С помощью мониторинга констатируют рост цен на определенные виды товаров. Но и без нашего мониторинга граждане, которые ходят в магазины, это знают. Просто мы показываем, что ситуация находится у нас на контроле, что следим за происходящим с ценами и готовы на это реагировать. Действенные рычаги, согласно действующему законодательству, находятся у Федеральной антимонопольной службы. Безусловно, сегодня нужно с их стороны работать таким образом, чтобы выявлять тех, кто нарушает антимонопольное законодательство на рынке, чтобы нарушители понесли самое суровое наказание. Только такими методами мы можем ликвидировать цепочки по сговору и фактически спекуляцию на рынке», — сказал Александр Котов.

Гость студии отметил, что пока не слышал о наказанных спекулянтах. «Хотелось бы такие примеры увидеть и рассказать об этом людям. Самое главное, это должны видеть те, кто пытается заниматься этими спекуляциями», — добавил спикер регионального парламента.

Теги: #псковское областное собрание #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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