Проблемы со средствами защиты растений могут возникнуть в Псковской области

Проблемы со средствами защиты растений могут возникнуть у сельхозпроизводителей Псковской области в мае и июне. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.
Он также отметил, что семена и минеральные удобрения в Псковской области уже закуплены в необходимом объеме. Кроме того, председатель профильного комитета обратил внимание, что в регионе сохраняются все меры поддержки сельского хозяйства, установленные в прошлом году.
«Еще рано оценивать, как мы себя чувствуем в кризис и санкции <...> Пока серьезного беспокойства нет», - заметил гость студии.