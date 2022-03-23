Николай Романов: Если не поддержать крупные предприятия, мы останемся без пропитания

Крупным предприятиям Псковской области необходимо оказывать меры поддержки. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.
Он напомнил, что фермеры Псковской области производят только порядка 8% продукции. По мнению эксперта, большинство небольших частных хозяйств смогут перестроиться в складывающейся ситуации и продолжить работу. «Больше страдают крупные (предприятия — ред.), у них высокотехнологичное производство, все больше завязано на импорт. Больше внимания надо уделять крупным хозяйствам», - подчеркнул председатель профильного комитета.