Литва первой из стран отказалась от российского газа

Литва стала первой страной, которая отказалась от импорта газа из России. Информацию о полной приостановке поставок российского природного газа с апреля подтвердили в Минэнерго страны, сообщает РБК.
Ведомство приводит данные оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid, согласно которым на 2 апреля импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВтч. В министерстве сообщили, что страна полностью обеспечивает себя газом через Клайпедский СПГ-терминал.
22 марта председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус говорил, что страна импортирует из России 40% газа. «Это немало, но, по сравнению с другими соседями (Латвией, Эстонией, Финляндией, где это составляет 80% и больше), мы в неплохом положении», — отмечал он.