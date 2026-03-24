Александр Козловский: Псковская область — промышленно развитый регион

Псковская область — промышленно развитый регион, и несмотря на непростую ситуацию в мире и стране промышленность развивается. Об этом на Межрегиональном промышленном кооперационном форуме в Пскове журналистам рассказал депутат Государственной Думы, руководитель Псковского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутат Госдумы надеется, что этот форум даст дополнительные возможности для развития бизнеса, для налаживания контактов, для поиска новых точек взаимодействия, и в целом положительно отразится на экономике Псковской области.
Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория». В фокусе – практические инструменты для роста предприятий: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии. Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Будет работать промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей. Запланированы и B2B‑переговоры.
