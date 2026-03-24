Александр Козловский: Псковская область — промышленно развитый регион

Псковская область — промышленно развитый регион, и несмотря на непростую ситуацию в мире и стране промышленность развивается. Об этом на Межрегиональном промышленном кооперационном форуме в Пскове журналистам рассказал депутат Государственной Думы, руководитель Псковского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковская область — это промышленно развитый регион. У нас развито машиностроение, переработка пищевой продукции. Логично, что мы ежегодно проводим подобные форумы. Как следует из названия форма, мы ведем работу по взаимодействию с другими партнерами — как внутри региона, так и снаружи. Мне кажется, сегодня достаточно большое количество предприятий, которые поставляют свою продукцию, развивают кооперацию как в нашей стране, так и за рубежом. Поэтому несмотря на все вызовы, которые у нас внутри страны, в мире сейчас есть, все-таки промышленность развивается. Может быть, некоторые предприятия переживают не лучше времена, но тем не менее подобные формы как раз позволяют выявить те моменты, где необходима помощь, поддержка и правительства региона, и правительства Российской Федерации», - сказал Александр Козловский.

Депутат Госдумы надеется, что этот форум даст дополнительные возможности для развития бизнеса, для налаживания контактов, для поиска новых точек взаимодействия, и в целом положительно отразится на экономике Псковской области.

Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория». В фокусе – практические инструменты для роста предприятий: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии. Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Будет работать промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей. Запланированы и B2B‑переговоры.