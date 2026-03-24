 
Экономика

Александр Козловский: Псковская область — промышленно развитый регион

0

Псковская область — промышленно развитый регион, и несмотря на непростую ситуацию в мире и стране промышленность развивается. Об этом на Межрегиональном промышленном кооперационном форуме в Пскове журналистам рассказал депутат Государственной Думы, руководитель Псковского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Псковская область — это промышленно развитый регион. У нас развито машиностроение, переработка пищевой продукции. Логично, что мы ежегодно проводим подобные форумы. Как следует из названия форма, мы ведем работу по взаимодействию с другими партнерами — как внутри региона, так и снаружи. Мне кажется, сегодня достаточно большое количество предприятий, которые поставляют свою продукцию, развивают кооперацию как в нашей стране, так и за рубежом. Поэтому несмотря на все вызовы, которые у нас внутри страны, в мире сейчас есть, все-таки промышленность развивается. Может быть, некоторые предприятия переживают не лучше времена, но тем не менее подобные формы как раз позволяют выявить те моменты, где необходима помощь, поддержка и правительства региона, и правительства Российской Федерации», - сказал Александр Козловский.

Депутат Госдумы надеется, что этот форум даст дополнительные возможности для развития бизнеса, для налаживания контактов, для поиска новых точек взаимодействия, и в целом положительно отразится на экономике Псковской области.

Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория». В фокусе – практические инструменты для роста предприятий: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии. Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Будет работать промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей. Запланированы и B2B‑переговоры.

0

Прокомментировать
Сюжет

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026