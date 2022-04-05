Экономика

Псковский губернатор рассказал, как в регионе стабилизируют цены на хлеб и молоко

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подробно рассказал об одном из инструментов для стабилизации цен на продукты питания – хлеб и молоко. Видео он разместил в своем телеграм-канале.

«Одна из более актуальных тем – это рост цен на продукты питания, и, хотя формально у нас, администрации области, не полномочий напрямую работать с ценообразованием, есть инструмент, о котором хочу рассказать немного подробнее. По соглашению с Минсельхозом Псковская область получила почти 18 млн рублей на субсидирование хлебопекарных производств, от них, в свою очередь, требуется не поднимать цены на социально значимые виды хлеба. На данный момент заинтересованность в этой мере поддержки высказали 14 наших предприятий: это Псковский хлебокомбинат, все хлебопекарные предприятия облпотребсоюза, хлебопекарное производство общества слепых "Нива" и несколько хлебопеков в наших муниципалитетах. Все они стабилизируют оптово-отпускные цены. Безусловно, это окажет эффект на розничные цены в магазинах. Прежде всего, речь о сети региональной потребкооперации, автолавках и региональной сети "Хороший"», - пояснил Михаил Ведерников.

В дальнейшем, по его словам, аналогичное субсидирование будет обеспечено и для производителей молока. «На эти цели уже зарезервировано 175 млн рублей. Сейчас готовим необходимые документы», - отметил глава региона.

Он добавил, что соглашение с Минсельхозом – это лишь один из инструментов стабилизации цен в регионе. Более подробно это планируется обсудить завтра, 8 апреля, на заседании регионального оперштаба по экономике.