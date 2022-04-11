Сегодня бизнес в России уже не нацелен на получение прибыли — Владимир Панченко

Бизнес в России сегодня уже нацелен не на получение прибыли, а на сохранение своих производств. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал депутат Псковского областного Собрания Владимир Панченко.
Парламентарий считает, что рано или поздно россияне научатся жить в новых условиях, также он допустил, что ситуация может развернуться в другую сторону. «Как оптимист я надеюсь, что худшее позади, но как реалист скажу, что худшее еще впереди, потому что все дальше продолжает ужесточаться, например, с теми же самыми перевозчиками. Все наши машины больше не могут попасть на территорию Евросоюза. Пока для нас (завода "Евро-Керамика" — ред.) это не проблема, мы работали с иностранными перевозчиками. Им пока можно въезжать в Россию. Если это запретят, будет грустно», - сказал гость студии.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии.