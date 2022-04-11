Псковский губернатор прокомментировал ситуацию с перевозками после пятого пакета санкций ЕС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников охарактеризовал ситуацию на границе России и ЕС как «очень странную». Свою позицию он высказал в интервью ГТРК «Псков», комментируя образовавшиеся очереди грузовых автомобилей.
«На сегодняшний день очереди гораздо меньше. Когда были большие очереди, мы, со своей стороны, предусмотрели и установку мусорных контейнеров, и туалетов, и возможность покупать продукты питания», - рассказал губернатор.
По его мнению, ситуация «странная». «Обещали, что определенные группы товаров, в том числе лекарственные препараты, продовольствие и целый ряд других этими санкциями облагаться не будут. На сегодняшний день мы видим, что это не так. При том, что калининградское направление обслуживается. Со свойственной медленностью, но, тем не менее, обслуживается», - пояснил губернатор.
Проблема, по его словам, заключается в том, что перевозчики с российскими номерами в эти страны больше проехать не могут, что «связано и с неисполнением контрактов, и где-то продукция будет портиться, если речь о пищевой промышленности».
«Я знаю, что часть наших производителей пользуется услугами ряда европейских компаний, на которых эти санкции не распространяются. Поэтому, я думаю, что федеральное правительство при принятии ответных мер будет все это учитывать. Конечно, как говорил Дмитрий Анатольевич (зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев - ред.), мы не будем из-за отдельных идиотов изолировать Россию от всего мира, мы будем искать возможности работать, я в ежедневном режиме общаюсь с руководителями наших предприятий, все понимают ситуацию», - отметил Михаил Ведерников.
Он считает, что главная проблема - смена логистических цепочек. «Безусловно, это может вызвать рост цен, в этой части нужно смотреть, насколько он будет объективным, и, если будет объективным, тогда, как уже второй этап принятия решений, мы на своем, региональном уровне, правительство на федеральном будем рассматривать дополнительные меры поддержки для наших производителей, чтобы что-то компенсировать, и на конечной цене продукции это не сказалось в сторону увеличения. Хотя, конечно, в результате санкций, которыми они, в том числе, бьют и себя, часть производства с иностранным капиталом на территории РФ сворачивается, соответственно, уходят достаточно сильные и серьезные конкуренты, и это дает возможность более активно реализовывать нашу продукцию на внутреннем рынке», - подытожил глава региона.