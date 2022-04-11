Кабмин одобрил концепцию законопроекта о внешнем управлении в покинувших РФ компаниях

Концепцию законопроекта «Единой России» о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка, поддержали в правительстве РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.
Вопрос о поддержке законопроекта задал первому зампреду правительства Андрею Белоусову вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на пленарном заседании верхней палаты. «С одной стороны, даются все возможности для добросовестных собственников продолжать спокойно работать в России. Или цивилизованно уйти, продав свой пакет акций. С другой стороны, законопроект позволяет защитить наших людей и сохранить рабочие места. Это сегодня самое главное», - сказал он.
«Инструменты, о которых вы говорите, должны быть. Подавляющее большинство компаний хотят остаться, находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами. Они поставили бизнес на "холд", но продолжают платить зарплаты, но сворачивают производства. Мы не можем себе позволить, чтобы компании ушли, закрыли дверь на ключ, а люди остались без работы, а потребители – без продукции. Это вопрос наших интересов. И жестко воплощать их в нормативных актах», - подчеркнул Андрей Белоусов.
Ранее предложение ввести внешнее управление на иностранных предприятиях, уходящих из страны, поддержал президент России Владимир Путин.