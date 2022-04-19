Экономика

Владимир Кузь: Когда цены увеличиваются в два раза — это работа ФАС

Когда цены на товары увеличиваются в два раза — это работа Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это спекуляция... Товары, которые производятся в России, не могут дорожать. У нас не подорожало ничего, кроме импортных запчастей. Кто-то зарабатывает на этом. Есть определенный страх у поставщиков, они и повышают цены. Конечно, в рамках 10-15% - это понятно. Потому что мы все работаем процентов на 60 с иностранными техникой, комплектующими, а это подорожало. Но, когда цена увеличивается в два раза, извините, это работа ФАС — надо принимать меры. Нет никакого логического объяснения, это паника и страх», — отметил он.

Владимир Кузь выразил надежду, что сложившаяся ситуация сподвигнет развивать внутренний рынок. «Все условия и возможности есть», — подчеркнул он.