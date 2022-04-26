Экономика

Ольга Милонаец о повышении цен в торговых сетях: Мы изучим каждую копейку

Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 28 апреля рассказала о контроле ведомства за торговыми сетями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, УФАС проанализировало торговые сети, когда началось повышение цен. «Проанализировали 9 федеральных и 10 региональных торговый сетей», - отметила она и указала, что ведомство забрало и продолжает забирать у них первичные документы, анализирует баланс и закупки. Ольга Милонаец рассказала, что центральный штаб ФАС проводит расследования по факту роста цен.

По всем компаниям проводится анализ рынка, заверила она. «Как только установим, монополист - не монополист, возбудим дела, если будут факты. Мы изучим каждую копейку», - сказала Ольга Милонаец.

Жалобы есть не только на торговые сети, но и на производителей, добавила руководитель УФАС.