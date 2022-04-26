В УФАС обозначили размер штрафа для строительного гипермаркета в Пскове

Руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец обозначила примерный размер штрафа за необоснованное повышение цен в гипермаркете строительных материалов - «Леруа Мерлен». Об этом она сообщила на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ольга Милонаец уточнила, что проверку торговой сети еще не закончили. «Если факты нарушений подтвердятся, штраф составит с оборота этой компании за прошлый год от 1% до 15%», - сказала она и добавила, что штраф затронет не только магазин в Пскове, но и всю сеть по России.