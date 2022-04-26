Экономика

В УФАС обозначили размер штрафа для строительного гипермаркета в Пскове

Руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец обозначила примерный размер штрафа за необоснованное повышение цен в гипермаркете строительных материалов - «Леруа Мерлен». Об этом она сообщила на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вы сказали, что среди прочих компаний вы также проверяли "Леруа Мерлен". У меня тоже вызывает возмущение, что такие зарубежные бизнесмены наживаются на нашем населении, завышают цены. Доллар упал, а цены остались. Вы провели проверку, выявили, что они нарушители. Какое наказание последует для этой сети? Будет ли для них чувствительно это наказание?» - поинтересовался лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак.

Ольга Милонаец уточнила, что проверку торговой сети еще не закончили. «Если факты нарушений подтвердятся, штраф составит с оборота этой компании за прошлый год от 1% до 15%», - сказала она и добавила, что штраф затронет не только магазин в Пскове, но и всю сеть по России.