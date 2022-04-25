Общество

«Леруа Мерлен» в Пскове грозит штраф за превышение цен на стройтовары

Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 28 апреля назвала компанию, которую могут оштрафовать за превышение цен на строительные товары, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Претендент на штраф — "Леруа Мерлен". Самые высокие цены на сегодня», - отметила она.

Кроме того, готовится возбуждение дела в отношении одной из компаний за необоснованное повышение цен на бензин. «Ежедневно мониторим цены на топливо», - подчеркнула руководитель регионального ведомства.

В рамках анализа цен на офисную бумагу, Псковское УФАС проверило две крупные компании, которые торгуют бумагой. «Выдали предостережение, поскольку выявили наценку», - сказала она.

Ольга Милонаец рассказала, что 43 индивидуальных предпринимателя, СНТ и ООО поблагодарили Псковское УФАС за то, что ведомство заставило в срок подключить электричество или установить обоснованную цену на электроэнергию.

Напомним, информацию Псковского УФАС о контроле за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, ведущими торговую деятельность в Псковской области, заслушивают в ходе парламентского часа в связи с массовыми обращениями граждан по вопросу необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные социально значимые товары в Псковской области и, как следствие, высокой социальной напряженности.