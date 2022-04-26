Экономика

Петр Алексеенко поднял вопрос о продаже товаров по цене производителя

Вопрос о продаже товаров по цене производителя поднял первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко на сессии областного Собрания депутатов 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий поинтересовался у Ольги Милонаец, как она относится к тому, чтобы конечную цену товара обозначал производитель.

«Вообще это хорошая идея, на первый взгляд. Но я изучила много материалов и посмотрела опыт Белоруссии. В результате они отказались от этой идеи, так как произошло вымывание продуктов и товаров», - ответила она.