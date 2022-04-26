Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Праздник весны и труда
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Новая политическая реальность
«Моя История» за рамками стандартов
«Истфакт» Найти Вороний камень
Господин Рейтингомер
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Денис Иванов о бюджете Пскова
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
петухам здесь не место
школа без второго иняза
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
 
 
 
ещё Экономика 26.04.2022 14:531 Завод «Сибирский гостинец» остановит производство в «Моглино» с 28 апреля 28.04.2022 13:100 Псковское УФАС усилит контроль за ценами на песок и щебень 28.04.2022 13:090 Утверждены первые в этом году поправки в бюджет Псковской области 28.04.2022 13:021 Цены на некоторые лекарства в Псковской области выросли до 200% 28.04.2022 13:000 Райпо в Псковской области заставили пересмотреть торговую политику  28.04.2022 12:560 Две компании в Пскове попались на повышении цен на бытовую технику
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:515 Власти России планируют повысить МРОТ 25.04.2022 17:191 Рейтингомер: Прощание с Полонской, оправдание Торбич и полет Брячака 25.04.2022 10:464 Перекресток Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове временно перекроют 25.04.2022 15:240 Жителя Мариуполя задержали за попытку подкупить псковского таможенника 25.04.2022 15:293 Сергей Гаврилов может сменить Елену Полонскую на посту главы Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Райпо в Псковской области заставили пересмотреть торговую политику 

28.04.2022 13:00|ПсковКомментариев: 0

Псковское УФАС заставило пересмотреть райпо торговую политику. Об этом сообщила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Выдали предостережение райпо — в течение 20 дней должны пересмотреть свою торговую политику», — сказала она.

«Вы сказали, что провели проверку 9 торговых сетей федеральных. Материалы проверки направили в центральный аппарат ФАС. Когда можно ждать результатов?» - спросил спикер регионального парламента Александр Котов.

«Работа непростая. На той стороне крутые частники, которые в первых списках Forbs находятся. Я думаю, что в свете последних событий, это будет быстрее. Дело, которое возбуждено по сахару, практически в завершающей стадии», — добавила Ольга Милонаец.

Теги: #псковское областное собрание #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 304 человека
28.04.2022, 13:210 В Пскове простились с погибшим на Украине военнослужащим 28.04.2022, 13:150 Псковичи рассказали, как они относятся к идее исполнения гимна в школах 28.04.2022, 13:100 Псковское УФАС усилит контроль за ценами на песок и щебень 28.04.2022, 13:090 Утверждены первые в этом году поправки в бюджет Псковской области
28.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» 28.04.2022, 13:021 Цены на некоторые лекарства в Псковской области выросли до 200% 28.04.2022, 13:000 Райпо в Псковской области заставили пересмотреть торговую политику  28.04.2022, 12:560 Две компании в Пскове попались на повышении цен на бытовую технику
28.04.2022, 12:500 «Коммунальный ликбез»: О прокурорском надзоре в сфере ЖКХ. ВИДЕО 28.04.2022, 12:430 Ольга Милонаец: Мы практически готовы к возбуждению дел против некоторых райпо 28.04.2022, 12:360 Послевоенное восстановление мемориальных парков обсуждают в Михайловском 28.04.2022, 12:332 Петр Алексеенко поднял вопрос о продаже товаров по цене производителя
28.04.2022, 12:300 В Псковское области ветераны получили выплаты ко Дню Победы 28.04.2022, 12:260 В УФАС обозначили размер штрафа для строительного гипермаркета в Пскове 28.04.2022, 12:160 Юлия Пожидаева, Наталья Юрченко и Андрей Тарасов выдвинулись на праймериз ЕР 28.04.2022, 12:140 «Три мудреца»: Нужны ли прямые выборы губернаторов в текущей общественно-политической ситуации?
28.04.2022, 12:122 «Леруа Мерлен» в Пскове грозит штраф за превышение цен на стройтовары 28.04.2022, 12:070 Выставка творчества мастеров с ограниченными возможностями здоровья открылась в Пскове 28.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» 28.04.2022, 12:020 Ольга Милонаец о повышении цен в торговых сетях: Мы изучим каждую копейку
28.04.2022, 11:580 «Сургутнефтегазбанк» дарит скидку на все кредитные продукты 28.04.2022, 11:550 Ольга Милонаец объяснила, какие ИП подпадают под контроль антимонопольщиков 28.04.2022, 11:510 Более 100 псковичей посетили выставку «Без срока давности» в Музее истории народного образования 28.04.2022, 11:480 Артур Гайдук призвал депутатов проконтролировать цены в автолавках
28.04.2022, 11:430 В областном Собрании рассказали, с какими трудностями столкнулось сельское хозяйство 28.04.2022, 11:350 Догазификацию обсудили представили «Газпрома» и губернатор Псковской области 28.04.2022, 11:340 Портфель девелоперов жилья в Сбербанке превысил 2 трлн рублей 28.04.2022, 11:310 Андрей Маковский: Западные страны используют санкции как оружие против экономики России
28.04.2022, 11:250 Под Красногородском водитель мопеда врезался в поваленное дерево. ФОТО 28.04.2022, 11:221 Псковский коммунист назвал глумлением драпировку Ленинского мавзолея 9 Мая 28.04.2022, 11:190 Олег Брячак призвал псковичей убирать мусор после пикников 28.04.2022, 11:110 Приобрести новый автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч рублей могут псковичи
28.04.2022, 11:090 Пять тысяч дворов благоустроят в российских городах в 2022 году 28.04.2022, 11:080 Пешеход сбит на улице Леона Поземского в Пскове 28.04.2022, 11:050 Более 15 профессий предлагают абитуриентам псковского агротехнического колледжа 28.04.2022, 10:530 Псковские курсанты приняли участие в международном конкурсе научных работ
28.04.2022, 10:451 Стало известно, кто станет хедлайнером первого дня фестиваля «Добрый рок» 28.04.2022, 10:330 Ассистенты Сбера расскажут родителям, как получить детские пособия 28.04.2022, 10:230 «Коммунальный ликбез»: О прокурорском надзоре в сфере ЖКХ 28.04.2022, 10:111 «Индекс шашлыка» в России вырос почти на 600 рублей
28.04.2022, 10:010 Островичка украла кошелек пенсионерки в магазине и купила велосипед 28.04.2022, 10:000 Назван наиболее распространенный вредный фактор на рабочих местах в Псковской области 28.04.2022, 09:540 Псковичей просят опознать женщину по фотографии 28.04.2022, 09:480 Погасить долги по взносам на капремонт призвали жителей Дедовичского района
28.04.2022, 09:450 Соревнования по созданию инфраструктуры из LEGO пройдут в Пскове 28.04.2022, 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 28.04.2022, 09:300 Псковский астроном-любитель запечатлел объекты глубокого космоса в созвездии Девы 28.04.2022, 09:110 Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля
28.04.2022, 09:003 «Моя История»: выходя за рамки стандартов 28.04.2022, 08:560 Почти 400 выявленных в пещерах Псково-Печерского монастыря керамид занесли в реестр 28.04.2022, 08:420 Российским школьникам могут разрешить пересдать ЕГЭ 28.04.2022, 08:250 Группы разминирования работали вчера в двух районах Псковской области
28.04.2022, 08:101 Псковский губернатор рассказал о мерах по снижению налоговой нагрузки для СНТ 28.04.2022, 07:515 Власти России планируют повысить МРОТ 28.04.2022, 07:320 «Ниссан» сгорел из-за неосторожности в Новосокольническом районе 28.04.2022, 07:171 Глава Великих Лук вместе с горожанами вышел на субботник
28.04.2022, 06:580 За некачественные ЖКУ в России предлагают наказывать 100-тысячным штрафом 27.04.2022, 22:090 Проблемы интеллектуальной собственности обсудили псковские курсанты 27.04.2022, 22:010 Очистить земельные участки от сухой травы посоветовали псковичам 27.04.2022, 21:541 Номинант «Золотой маски» поставит в псковском театре спектакль по рассказам Булгакова
27.04.2022, 21:370 Публичные слушания по проекту благоустройства сквера Клавдии Назаровой пройдут в Острове 27.04.2022, 21:250 В научно-практической конференции в Великих Луках приняли участие более 30 человек 27.04.2022, 21:170 Более 30 литографий получил в дар Пушкинский заповедник 27.04.2022, 21:094 Сайт администрации города Пскова взломали
27.04.2022, 20:450 «Горячая линия» для родителей тяжелобольных детей начала работу в Псковской области 27.04.2022, 20:310 Концерт органной музыки состоится в псковской католической церкви 27.04.2022, 20:202 Обработка земель от борщевика в Псковской области начнется с 5 мая 27.04.2022, 20:100 Убивший и закопавший в песке бывшую жену пскович предстанет перед судом
27.04.2022, 19:510 Федерация дзюдо России присвоила третий дан псковскому тренеру 27.04.2022, 19:400 На открытую дискуссию с медиахудожником приглашают псковичей 27.04.2022, 19:300 Муниципалитеты-лидеры в борьбе с борщевиком в Псковской области получат поощрения 27.04.2022, 19:200 Николай Козловский зарегистрировался в Telegram
27.04.2022, 19:110 Фотофакт: «Российская студенческая весна» в Пскове 27.04.2022, 19:000 На участие в праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму заявился Константин Абабков 27.04.2022, 18:502 «Экопром» вывез первые контейнеры для пластика из Палкино 27.04.2022, 18:400 Топ-10 мест Северо-Запада для отдыха на майские праздники назвали псковичам
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru