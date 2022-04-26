Экономика

Райпо в Псковской области заставили пересмотреть торговую политику

Псковское УФАС заставило пересмотреть райпо торговую политику. Об этом сообщила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Выдали предостережение райпо — в течение 20 дней должны пересмотреть свою торговую политику», — сказала она.

«Вы сказали, что провели проверку 9 торговых сетей федеральных. Материалы проверки направили в центральный аппарат ФАС. Когда можно ждать результатов?» - спросил спикер регионального парламента Александр Котов.

«Работа непростая. На той стороне крутые частники, которые в первых списках Forbs находятся. Я думаю, что в свете последних событий, это будет быстрее. Дело, которое возбуждено по сахару, практически в завершающей стадии», — добавила Ольга Милонаец.