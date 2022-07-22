Экономика

Снижение ставок привело к оживлению кредитной активности бизнеса в Псковской области

Снижение ставок привело к оживлению кредитной активности бизнеса в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

«Кредитные организации в регионе отмечали рост числа обращений представителей бизнеса за краткосрочными кредитами в июне текущего года, что, в том числе, было связано со снижением процентных ставок. Заемные средства предприятиям требовались главным образом на пополнение оборотных средств – покупку сырья, материалов, товаров, а также для расчетов с контрагентами. Чаще всего банки получали заявки от предприятий, работающих в сфере торговли», – отметили в банке.

При этом в рамках антикризисных программ льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) с господдержкой все поступившие от субъектов МСП области заявления на реструктуризацию задолженности были банками одобрены.

Корпоративное кредитование на Северо-Западе выросло вслед за общим снижением процентных ставок в экономике, дополнительную поддержку ему продолжали оказывать программы господдержки малого и среднего бизнеса, следует из июльского доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Он содержит обзор текущей экономической ситуации в семи макрорегионах страны. При его подготовке использован широкий спектр экономической информации, включая ежемесячные опросы бизнеса (около 14 тысяч российских предприятий), которые Банк России проводит в рамках мониторинга предприятий.

По материалам доклада, на рынке жилья в Северо-Западном федеральном округе, в том числе и в Псковской области, постепенно восстанавливается спрос, включая интерес к индивидуальному жилищному строительству. Этому способствует снижение стоимости ипотечных кредитов на фоне уменьшения ключевой ставки Банка России и улучшения условий ипотеки с господдержкой, добавили в банке.

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Напомним, 22 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 8% годовых.