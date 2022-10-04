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Экономика

Российский бизнес начал проводить трансграничные сделки с криптой

05.10.2022 07:18|ПсковКомментариев: 0

Регулирование трансграничных расчетов с использованием криптовалют и цифровых активов может заработать в следующем году, однако в ограниченном объеме российские компании уже проводят такие сделки. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Бизнес начал активно использовать цифровые платежные инструменты, включая крипту, так как на фоне санкций количество сделок с применением евро, доллара и других международных валют уменьшилось до минимального уровня, пояснил глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза.

В основном цифровые валюты используются для проведения расчетов с недружественными странами, прежде всего при поставках российских экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для производственной сферы, пишут «Известия».

На фоне санкций объем таких сделок мог вырасти в несколько раз, добавил Владимир Гамза.

ЦБ не планирует разрешать свободное обращение криптовалют в России, отметили в пресс-службе регулятора. Для проведения трансграничных расчетов там увидели основной потенциал в интеграции платформ национальных цифровых валют.

Использование криптовалют для трансграничных сделок расширяет возможный круг партнеров для российских компаний на фоне санкций, рассказал аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его оценке, за последний год объем таких расчетов составил порядка $5–10 млрд, однако после их легализации этот показатель может вырасти до $15–20 млрд.

Теги: #криптовалюты #бизнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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