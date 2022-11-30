Экономика

Пётр Алексеенко: Бюджет Псковской области направлен не на развитие, а на деградацию

Бюджет Псковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов — нищенский, направлен не на развитие, а на деградацию. Такое мнение первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко выразил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас принято по этому вопросу решение бюро областного комитета, где мы рекомендовали и объясняли нашу позицию, чтобы голосовать против этих бюджетов, - сказал Пётр Алексеенко. - Нам заявляли, что бюджет у нас социально направленный. И в тоже время смотрим на цифры бюджета. Даже в бюджете заложено сокращение населения где-то на 5-6 тысяч ежегодно на три последующие года. Ну какое это? Мы должны заботиться о сбережении численности населения, а здесь за три года у нас один район уже из области вылетает, как говорится».

Он подчеркнул, что в Псковской области остаются актуальными множество проблем, в том числе в районах. Это и очистные сооружения, и больницы, и школы, и дороги, транспортная доступность. «Это всё наш бюджет. А мы говорим, что он социально направленный, мы должны за него голосовать. Я понимаю, не всё от нас зависит. Очень большие средства есть на федеральном уровне. Тоже бюджетное правило: опять мы подчиняются распоряжению Международного валютного фонда и должны часть наших доходов от продажи энергоресурсов на Запад отчислять не в наш бюджет, в развитие экономики, а вложить в фонд благосостояния, с которого потом его конфискуют потихонечку, и всё. Поддерживаем, выходит, западную экономику вместо того, чтобы развивать свою», - сделал вывод коммунист.

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«Мы не против строения школ, как говорит, например, Александр Козловский (депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» - ред.). <...> Мы против такого нищенского бюджета. Это деградация бюджета, не развитие. Тем более такая инфляция», - пояснил Пётр Алексеенко.

По его словам, решением вопроса может стать прогрессивная шкала налогообложения.

Напомним, ранее Александр Козловский подверг критике депутатов Госдумы от «Справедливой России», которые голосовали против принятия бюджета во втором чтении.