Экономика

С какими проблемами обращаются жители региона, рассказал псковский губернатор

С какими проблемами обращаются жители региона, губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я не могу сказать, что проблемы и вопросы отличаются от тех, с которыми люди обращались в прошлом году. Понятно, что из повестки немного ушла пандемийная проблематика. Много вопросов на начальном этапе было связано с вопросами помощи семьям военнослужащих, мобилизованных. Также звучали системные бытовые вопросы: состояние ЖКХ, подготовка к отопительному сезону», – перечислил глава региона.

Он также отметил, что вместе с председателем Псковского областного Собрания Алексеем Котовым встречается с активистами на местах.

«Стараемся донести до жителей, что сейчас есть очень много программных проектов, в том числе и федеральных. Очень хотелось бы из режима "пожарной команды" переходить в режим плановой работы, поскольку это позволит сохранить бюджет области и определенные ресурсы направить на первостепенные задачи, что также и бюджет правительства региона сохранит. Когда у нас в этом году около 1,5 млрд рублей выделили на капремонт школ, странно из резервного фонда по 20-30 млн рублей продолжать выделять на эти цели», – добавил Михаил Ведерников.