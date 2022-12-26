Экономика

Псковской области удалось сохранить рост параметров бюджета — Михаил Ведерников

Псковской области удалось сохранить стабильный ежегодный рост параметров бюджета, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Один из них – стабильный ежегодный рост параметров бюджета. В этом году мы его сохранили, несмотря на все риски и вызовы. Безусловно, большую часть роста составляют федеральные перечисления, которых мы добиваемся последовательной защитой интересов региона на федеральном уровне и успешной работой по нацпроектам и госпрограммам. Например, по нацпроектам в этом году у нас беспрецедентно большой объём средств – больше 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в 21-м. Такое финансирование мы бы не получили, если бы не показывали высокие результаты», - выступил глава региона.

Михаил Ведерников также отметил рост собственной доходной базы.

«С 21 по 22 год налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области выросли почти на 2 млрд рублей. А самое главное, что наш рост подкрепляют системные решения на уровне межбюджетного взаимодействия с федеральным центром. Их три. Первое. С 2019 года пересмотрена система софинасирования для федеральных программ и проектов. В абсолютном большинстве случаев для Псковской области работает правило 99% к 1%», - объяснил он.

Глава региона подчеркнул, что с июня 2022 года решением президента все коммерческие кредиты замещены бюджетными. Сейчас на одних только процентах мы экономим порядка 500 млн рублей в год, уточнил он

«Мы вместе с вами не один год боролись за пересмотр методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Решение принято, и его эффект мы в полной мере ощутим уже со следующего года. В 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30%) больше, чем в текущем году. Совокупный эффект всего перечисленного очень хорошо показывают следующие цифры. Нашу первую совместную работу с бюджетом мы начинали с показателя доходов в 28,5 млрд рублей. Уровень госдолга тогда был 102% к доходам. Причём львиную долю долгов составляли кредиты коммерческих банков», - сказал он.

2022 год заканчивается с исполнением доходов в размере почти 60 млрд консолидированного бюджета. Уровень госдолга - 77%.

И он полностью состоит из бюджетных кредитов, обратил внимание Михаил Ведерников.

«Более того, впервые за долгое время госдолг снижается не только в относительном значении, но и в абсолютных цифрах. Если 21-й год мы заканчивали с показателем выше 21,1 млрд рублей, то сейчас госдолг составляет – 20,4 млрд. Ожидаем, что 2023 год тоже будет финансово ёмким. Его текущие цифры уже заметно превышают те параметры, которые мы закладывали на 2022 год в прошлом декабре», - подытожил он.