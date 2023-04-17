Экономика

Псковская область справилась со всеми вызовами прошедшего года – Михаил Ведерников

Псковская область справилась со всеми вызовами прошедшего года. Об этом глава региона Михаил Ведерников заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходит в Москве сегодня, 18 апреля. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

Фото: пресс-служба Кремля

«Прошедший год для всей страны был непростой, Псковская область – не исключение. Но у нас были и собственные вызовы, обусловленные геополитическим положением нашего региона, и в первую очередь, конечно, это связано с двумя нашими соседями, которые входят в блок НАТО. Из-за их действий были нарушены логистические цепочки, и под ударом оказался наш сектор грузоперевозки», – отметил Михаил Ведерников.

Он назвал также попытки устроить гуманитарный кризис на границе безуспешными, несмотря на то, что таможня и пограничная служба в одностороннем порядке прекратили любые коммуникации с российской стороной. «Это в том числе породило достаточно серьёзные очереди грузовых автомобилей. У нас, бывало, в сутки скапливалось 600–700 грузовых автомобилей», – перечислил губернатор.

Михаил Ведерников также напомнил о ранее действовавших программах приграничного сотрудничества.

«В одностороннем порядке они все эти программы закрыли. Нам это обошлось порядка 300 миллионов рублей. Мы сейчас с Минэкономразвития работаем, у них есть хорошая программа. Они рассчитывают, что мы все эти программы выполним теперь за наш и за федеральный бюджет», – заявил глава региона.

Резюмируя доклад, Михаил Ведерников подчеркнул, что нестандартных ситуаций было много.

«Но мы с ними всеми справились, и в первую очередь, конечно, во многом благодаря тому большому и очень эффективному объёму решений, которые по вашему поручению были приняты и реализованы правительством Российской Федерации. Хочу отметить, что туда и наши предложения попадали, которые мы в открытом режиме обсуждали с представителями пострадавших отраслей и давали обратную связь в правительство», - рассказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, который сохранить рабочие места в отрасли грузоперевозок, и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, он содействовал ряду крупных предприятий в поиске новых рынков для своей работы.