Бюджет Пскова превысил 9,3 млрд рублей в 2022 году - Борис Елкин

Бюджет Пскова в 2022 году составил более 9,3 млрд рублей. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По сравнению с 2021 годом доходы выросли почти на 35%. Налоговые и неналоговые доходы составили 2,2 млрд рублей или около 24 %
«Эти показатели были достигнуты благодаря системной работе администрации с правительством Псковской области, а также при поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, что помогло привлечь дополнительное финансирование из областного и федерального бюджетов», - отметил он.
Реализация национальных проектов является приоритетным направлением социально-экономического развития страны, региона и нашего города, напомнил Борис Елкин. В прошлом году на эти цели направили 2,3 млрд рублей. Кассовое исполнение на конец года составило 99,99 %.