Общество

Владимир Кузь о борщевике: Нам нужна федеральная помощь в борьбе с этой заразой

Псковской области необходима помощь из федерального бюджета для борьбы с борщевиком. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Конечно, своих средств нам не хватает, нужна федеральная помощь, потому что Псковская область - одна из самых заросших борщевиком областей, - сказал Владимир Кузь. - Нам необходима поддержка со стороны федерального бюджета в борьбе с этой заразой».

По словам депутата, объемы обработки земель следует существенно наращивать, но Псковская область не может себе этого позволить, поскольку бюджет нужно распределять и на другие статьи расходов. «Нужно понимать, что есть первоочередные - социальные задачи», - подчеркнул Владимир Кузь.

Помимо этого, продолжил он, ситуацию осложняет то, что в Псковской области многие земли находятся в федеральной собственности, и регион не может выделять деньги на их обработку.

«Денег на этот сезон запланировано много, но не надо забывать, что у нас есть земли, которые находятся в федеральной собственности. Соответственно, областной бюджет тратить деньги на федеральные земли не может, потому что это будет нецелевое использование денег, - пояснил депутат. - Допустим, земли принадлежат Росимуществу. Мы писали письма в Росимущество, чтобы они обработали, а у них нет такой статьи затрат, как обработка от борщевика принадлежащих им земель. Они тоже не могут, так что здесь тоже есть определенная проблема».

По мнению Владимира Кузя, кроме обработки борщевика химикатами, необходимо вводить земли в сельскохозяйственный оборот, что также будет препятствовать распространению растения. Напомним, ранее парламентарий высказывал мнение, что такие меры помогли бы и в борьбе с палом травы.

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Говоря о территории своего избирательного округа, Владимир Кузь заметил, что наиболее остро вопрос с распространением борщевика стоит в Псковском районе. При этом в Гдовском районе ситуация примерно равнозначная, однако ввиду разницы в концентрации жителей жалоб там поступает меньше, чем в Псковском.

Депутат добавил, что в этом году меры по борьбе с борщевиком уже предпринимаются. Помимо обработки и скоса борщевика, идет работа по установлению собственников земель, где распространяется сорное растение. Собственникам выдают предписания, чтобы они боролись с борщевиком самостоятельно.

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Ранее о необходимости федеральной программы для борьбы с борщевиком заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

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Добавим, площадь распространения борщевика в Псковской области сейчас составляет более 20 тысяч гектаров.