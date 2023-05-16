Владимир Кузь о борщевике: Нам нужна федеральная помощь в борьбе с этой заразой

Псковской области необходима помощь из федерального бюджета для борьбы с борщевиком. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
По словам депутата, объемы обработки земель следует существенно наращивать, но Псковская область не может себе этого позволить, поскольку бюджет нужно распределять и на другие статьи расходов. «Нужно понимать, что есть первоочередные - социальные задачи», - подчеркнул Владимир Кузь.
Помимо этого, продолжил он, ситуацию осложняет то, что в Псковской области многие земли находятся в федеральной собственности, и регион не может выделять деньги на их обработку.
По мнению Владимира Кузя, кроме обработки борщевика химикатами, необходимо вводить земли в сельскохозяйственный оборот, что также будет препятствовать распространению растения. Напомним, ранее парламентарий высказывал мнение, что такие меры помогли бы и в борьбе с палом травы.
Говоря о территории своего избирательного округа, Владимир Кузь заметил, что наиболее остро вопрос с распространением борщевика стоит в Псковском районе. При этом в Гдовском районе ситуация примерно равнозначная, однако ввиду разницы в концентрации жителей жалоб там поступает меньше, чем в Псковском.
Депутат добавил, что в этом году меры по борьбе с борщевиком уже предпринимаются. Помимо обработки и скоса борщевика, идет работа по установлению собственников земель, где распространяется сорное растение. Собственникам выдают предписания, чтобы они боролись с борщевиком самостоятельно.
Ранее о необходимости федеральной программы для борьбы с борщевиком заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.
Добавим, площадь распространения борщевика в Псковской области сейчас составляет более 20 тысяч гектаров.