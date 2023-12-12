Экономика

Вера Емельянова: Согласительная комиссия по проекту закона о бюджете - 2024 в очередной раз доказала свою необходимость

Согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в очередной раз доказала свою необходимость. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Согласительная комиссия завершила свою работу. В очередной раз она доказала свою необходимость при подготовке к принятию бюджета региона, по которому мы будем строить свои планы, реализовывать проекты. В этом году, как никогда, оперативно, быстро, согласительно были проведены все необходимые переговоры и учтены те пожелания и предложения, которые возникали у губернатора, у депутатского корпуса, они нашли свое отражение в тех поправках, которые были согласованы нашими коллегами», - сказала она.

По словам Веры Емельяновой, бюджет региона остается социально направленным.

«Абсолютное большинство голосов "за" то, чтобы были реализованы проекты, направленные на поддержку семей и детей, а будущий год - Год семьи. Это нашло отражение в нынешнем бюджете. Даже поправки к текущему бюджету, которые будут приниматься на ближайшей сессии, состоят из 17 пунктов, десять из которых прямо направлены на семью, детей и другие важные и значимые для нас вопросы», - заключила она.