Вера Емельянова: Согласительная комиссия по проекту закона о бюджете - 2024 в очередной раз доказала свою необходимость

Согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в очередной раз доказала свою необходимость. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
По словам Веры Емельяновой, бюджет региона остается социально направленным.
«Абсолютное большинство голосов "за" то, чтобы были реализованы проекты, направленные на поддержку семей и детей, а будущий год - Год семьи. Это нашло отражение в нынешнем бюджете. Даже поправки к текущему бюджету, которые будут приниматься на ближайшей сессии, состоят из 17 пунктов, десять из которых прямо направлены на семью, детей и другие важные и значимые для нас вопросы», - заключила она.