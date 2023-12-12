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Экономика

Антон Минаков: Фракция ЛПДР поддержит проект бюджета - 2024

12.12.2023 12:50|ПсковКомментариев: 0

Фракция ЛДПР в региональном парламенте поддержит принятие проекта закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Об этом сообщил региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков по итогам работы согласительной комиссии в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Положительно оцениваю работу согласительной комиссии. Несколько дней мы проводили заседания. Вчера были рассмотрены поправки, которые вносились депутатами, в том числе были рассмотрены поправки, внесенные ЛДПР. Часть из которых принята, на общую сумму порядка 100 млн рублей. Сегодня мы рассматривали поправки, которые внесены правительством. Хотел бы поблагодарить правительство Псковской области и губернатора за то, что они продолжают работу с областным Собранием. Голосование по бюджету состоится уже в ближайшие дни. Фракция ЛДПР приняла решение: мы будем поддерживать бюджет сразу по многим причинам», - сказал Антон Минаков.

Депутат отметил, что бюджет остается сбалансированным. Кроме того, присутствует и увеличение бюджета с прошлым годом почти на пять млрд рублей. «Это очень серьезная сумма», - подытожил он.

Пресс-портрет
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание #ЛДПР #согласительная комиссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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