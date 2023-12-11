Общество

Александр Братчиков отметил работу Антона Минакова в вопросе обслуживания объектов уличного освещения в муниципалитетах

Региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» представил несколько обращений, требующих решения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Антон Минаков напомнил про кадровый дефицит в области здравоохранения. «Нужно продолжать работу по покупке жилья для работников здравоохранения. Продолжение выделения средств на закупку льготного жилья позволить сохранить и поддержать наших врачей», - сказал он.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова уточнила, что региональный социальный пакет мер поддержки медиков в следующем году увеличен до 108 млн рублей, из которых 37,6 млн направляются на решение жилищного вопроса.

«Вопрос учтен в поправках бюджета на 2024 год, не ставим на контроль, так как сразу отражаем его поправках», - сказал вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Следующим вопросом стала индексация выплат ветеранам труда до 7,5%. Председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева уточнила, что индексация предусмотрена на 5,5%, что составит 116 млн 500 тысяч рублей. Дополнительно провести индексацию еще на 2% процента, что составляется 46,6 млн, возможностей нет, указала она.

«116 млн уже внесено в бюджет. Дополнительно — нет в источниках. Но это неплохо, потому что по России индексация составляет 4,4%, а в регионе — 5,5%», - уточнил вице-спикер.

Одним из пожеланий избирателей, который озвучил Андрей Минаков, стал ремонт дороги Толкачево - Себеж - Заситино.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов сказал, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже заключен контракт на ремонт этой дороги, в том числе в этом году отремонтировали 5 км, в следующем — 15 км.

«Финансирование подтверждено, пожелания избирателей будут исполнены», - добавил Александр Братчиков.

Последним вопросом от Антона Минакова стало обращение о дополнительном финансировании муниципальных образований на техническое обслуживание объектов уличного освещения.

«Поднимаем вопрос не первый год. В прошлом году был поддержан, в этом году, считаю, что нам нужно продолжить работу. Это серьезная проблема и для муниципальных центров. Необходимо улучшать качество жизни граждан, улучшать освещение, это в первую очередь безопасность», - объяснил свою позицию Антон Минаков.

Александр Братчиков напомнил, что ранее этот вопрос уже обсудили и решили оставить его на контроле.

«Хорошо, что вы об этом помните, и то, что вы еще сами мониторили и отслеживали ход решения. Это правильно. Тем более вы были инициатором внесения вопроса на согласительную комиссию», - заключил вице-спикер.

Напомним, заседания согласительной комиссии проходят на площадке Псковского областного Собрания депутатов.