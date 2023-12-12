Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Академия Слуха» подарки
Господин Рейтингомер
Псков кофейни и пекарни
«Истфакт» Сокровища Острова
бизнес-ланчи вкусные обеды
Бытовые услуги и социальный контракт
ДТП кто виноват
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Советы на зиму псковским водителям
продвинутое автострахование
Без_мятежный Дагестан
вопросы о муниципальной реформе
«Зенча-Псков» кто там?
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
ЛОНГРИД проверить здоровье
национальность белоруска
 
 
 
ещё Экономика 12.12.2023 11:212 Во всем виноваты яйца: во сколько псковичам обойдется новогодний стол в 2023 году 12.12.2023 15:510 Андрей Беляев: Экономика Великих Лук и региона крепнет 12.12.2023 14:240 Александр Братчиков о работе согласительной комиссии над проектом бюджета региона - 2024 12.12.2023 13:480 Алексей Севастьянов: Бюджет Псковской области ко второму чтению будет преображен 12.12.2023 13:100 Алексей Севастьянов: Бюджет региона на 2024 год внушает оптимизм 12.12.2023 12:500 Антон Минаков: Фракция ЛПДР поддержит проект бюджета - 2024
 
 
 
Самое популярное 06.12.2023 10:250 Ребенок умер в детской областной больнице в Пскове 06.12.2023 18:200 Псковичку привлекли к ответственности за оскорбление инвалида СВО в соцсетях 05.12.2023 14:283 Олег Басников покинул пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 09.12.2023 10:063 Интерактив: Испанский стыд 07.12.2023 11:492 «Слово пацана» по-псковски: как враждовали местные группировки 35 лет назад
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Александр Братчиков о работе согласительной комиссии над проектом бюджета региона - 2024

12.12.2023 14:24|ПсковКомментариев: 0

Завершила работу согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». На протяжении двух дней представители Псковского областного Собрания депутатов и правительства Псковской области обсуждали предложения к главному финансовому документа и наказы избирателей. Сопредседатель согласительной комиссии, вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей подвел итоги работы комиссии и назвал наиболее значимые поправки в бюджет региона. 

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

— Александр Николаевич, как вы оцениваете работу согласительной комиссии в этом году?

— Как и в прошлом году, прошли достаточно серьезные обсуждения, потому что основная задача - найти согласованное решение между правительством и депутатским корпусом. Важно, чтобы в бюджете были учтены интересы жителей региона, наших избирателей, и не только тех, кто голосует за «Единую Россию», представляющую большинство, но и за партии оппозиционеров, имеющие представительство в областном Собрании. В этом году нам удалось договориться и по поправкам, которые представляли «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия» – они нашли отражение в бюджете. Представители этих партий уже обозначили позицию, что они поддержат изменения в бюджет при возвращении к первому чтению, таблицу поправок и законопроект о бюджете во втором чтении. Я считаю, что это основная заслуга работы согласительной комиссии.

— Какие бы основные поправки выделили?

— Основные поправки — увеличение бюджета почти на 5 миллиардов рублей. Почти миллиард — повышение заработной платы для муниципальных служащих. Это также увеличение дорожного фонда, дополнительное выделение средств на приобретение квартир для детей-сирот. Сейчас мы видим увеличение бюджета на приобретение лекарственных препаратов. Плюс 200 миллионов рублей говорят о том, что большее количество людей смогут получить бесплатно эти препараты, в которых они остро нуждаются.

— Можно ли назвать вопросы, которые рассмотрела согласительная комиссия, финансовоемкими?

— Любой вопрос, касающийся бюджета — финансовоемкий, потому что мы рассматриваем цифры - 100, 200, 500 миллионов. Это основной закон, по которому будет наш регион жить весь следующий год. Если бюджет не принимается и бюджет региона будет по 1/12, как когда-то было, то невозможно будет разыграть ни один контракт. Бюджет у нас принимается трехлетний: на 2024-й, на плановый период 2025 и 2026 годов,. Соответственно, даже программы, те контракты, которые правительство будет включать в 2024 году, могут заключаться не на один год, а на два и на три года. Они уже будут обеспечены финансированием.

— Поступали ли наказы с вашего избирательного округа?

— Наказы, безусловно, поступали. Мы их обсуждаем больше с главой города, потому что они касаются непосредственно жителей. Это дворы, в первую очередь, ремонт дворовых территорий, это комфортная городская среда, обращения касаются и общественных территорий. Это всё то, что больше всего волнует людей, то, что они видят первым, когда выходят из своего подъезда.

Все эти вопросы — системные. Достаточно большое количество людей волнует обеспечение лекарственными препаратами. Многие от этого зависят, покупать лекарства в коммерческих аптеках не всегда удается, потому что достаточно дорого. Это и увеличение дорожного фонда, выделение средств на ремонт дворовых территорий. По опыту прошлых лет - достаточно большие средства выделяются. В течение года мы будем обязательно это обсуждать. Дворовые проезды можно ремонтировать за счет средств дорожного фонда. Губернатор всегда шел навстречу, выделялось порядка 150 миллионов на регион, чуть меньше 100 уходило на город Псков, в том числе и на мой избирательный округ.

Беседовала Светлана Герасимова

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #бюджет #согласительная комиссия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько вы готовы потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 119 человек
Сюжет: Бюджет Псковской области - 2024 Александр Братчиков о работе согласительной комиссии над проектом бюджета региона - 2024 Вера Емельянова: Согласительная комиссия по проекту закона о бюджете - 2024 в очередной раз доказала свою необходимость Согласительная комиссия рассмотрела поправки губернатора к законопроекту о бюджете - 2024 Александр Братчиков отметил работу Антона Минакова в вопросе обслуживания объектов уличного освещения Оплата труда тренеров стала темой дискуссии на заседании согласительной комиссии Вопрос о выделении жилья для детей-сирот подняли на заседании согласительной комиссии Вопрос о продаже лекарств в ФАПах вновь обсудили областном Собрании Согласительная комиссия проконтролирует ввод пристройки себежской школы в эксплуатацию Реконструкцию Печорской районной больницы планируют завершить в 2026 году Строительство медицинского вытрезвителя в Пскове обсудила согласительная комиссия Согласительная комиссия оставила на контроле строительство пожарных постов в деревнях Лавры и Славковичи Александр Братчиков: Новую школу в Гдове многие ждут Михаил Ведерников обратится с бюджетным посланием к депутатам Собрания 15 декабря Александр Братчиков: Основные параметры бюджета значительно улучшились Алексей Севастьянов предложил коммунистам не входить в состав согласительной комиссии  Создана согласительная комиссия для работы над проектом областного бюджета на 2024 год Законопроект о бюджете Псковской области на 2024 год принят в первом чтении Псковская КПРФ не будет поддерживать бюджет Псковской области на 2024 год Профильный комитет Собрания рекомендовал принять проект регионального бюджета-2024 в первом чтении Александр Братчиков о прогнозируемых доходах бюджета Псковской области Критерий оценки работы согласительной комиссии по бюджету назвал Александр Братчиков Александр Братчиков: Псковичей бюджет больше интересует во время второго чтения Александр Братчиков: Предложения по проекту бюджета должны быть рациональными Александр Братчиков: В формировании бюджета должны участвовать все парламентские партии Александр Братчиков: Бюджет обязательно должен быть социально направленным «Гайд-парк»: Александр Братчиков о работе над бюджетом Псковской области на 2024 год. ВИДЕО Александр Братчиков: Сокращения финансирования госпрограммам не ожидается Общественное обсуждение проекта бюджета Псковской области проведут онлайн Доходы бюджета территориального ФОМС на 2024 год запланированы с прибавкой в миллиард рублей На рост собственных доходов региона в проекте бюджета-2024 обратил внимание Александр Братчиков В Собрание внесён проект областного бюджета на 2024 год и плановый период
12.12.2023, 16:280 Спортивную площадку в парке у реки Милевки в Пскове передали на баланс стадиона «Машиностроитель» 12.12.2023, 16:200 В Псковском театре драмы подвели итоги «Мо Янь феста» 12.12.2023, 16:030 Оценить прогресс борьбы с проявлениями коррупции могут жители Псковского района 12.12.2023, 16:020 Алексей Севастьянов: ТОСы должны нести ответственность за свои проекты
12.12.2023, 15:560 Владимир Кузь: Пусть Конституция всегда остается непоколебимым фундаментом государства 12.12.2023, 15:540 Зарядную станцию для электромобилей на улице Пушкина в Пскове могут задекорировать 12.12.2023, 15:510 Андрей Беляев: Экономика Великих Лук и региона крепнет 12.12.2023, 15:490 Маткапитал разрешили тратить на ремонт в таунхаусах
12.12.2023, 15:450 Александр Грацкий: Вандализм - это большая проблема 12.12.2023, 15:420 Теплоснабжение 50 домов восстановили в Пскове после утечки 12.12.2023, 15:300 Алексей Севастьянов о муниципальной реформе в 2023 году 12.12.2023, 15:290 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи оценивают качество уборки дворов от снега?
12.12.2023, 15:270 Мужчина гонялся с кочергой за знакомым в Новосокольниках, а другого до смерти забил кружкой 12.12.2023, 15:220 Более 20 общественных территорий благоустроили в Пскове за шесть лет 12.12.2023, 15:170 Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией - СМИ 12.12.2023, 14:560 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове
12.12.2023, 14:550 Андрей Беляев: «Чиновничий десант» перерос в системное взаимодействие 12.12.2023, 14:530 Освещение запасного поля тестируют на псковском стадионе «Машиностроитель» 12.12.2023, 14:500 «Гонки по вертикали»: выдвижение Путина, форумы псковской оппозиции и съезд «Яблока» 12.12.2023, 14:450 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Пскове
12.12.2023, 14:440 Псковичка ударила табуреткой подругу, которая выдала её мужу секрет 12.12.2023, 14:310 Три многоквартирных дома планируют сдать в Великих Луках в 2024 году 12.12.2023, 14:240 Александр Братчиков о работе согласительной комиссии над проектом бюджета региона - 2024 12.12.2023, 14:170 Авария при съезде с Троицкого моста затрудняет движение в центре Пскова
12.12.2023, 14:170 Алексей Севастьянов: Мы решаем проблемы псковского округа №1 12.12.2023, 14:130 Дополнительные видеокамеры монтируют в подземных переходах в Великих Луках 12.12.2023, 14:100 Автомобиль врезался в столб на улице Инженерной в Пскове 12.12.2023, 13:520 Наталья Федорова представила регион на сессии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
12.12.2023, 13:480 Алексей Севастьянов: Бюджет Псковской области ко второму чтению будет преображен 12.12.2023, 13:430 В России ликвидируют все скотомогильники и запретят строить новые 12.12.2023, 13:370 Андрей Беляев: «Памятник» Сталину не прошел комиссию по увековечиванию 12.12.2023, 13:330 Тушите свет
12.12.2023, 13:200 Донорская акция пройдет в Пскове 20 декабря 12.12.2023, 13:100 Алексей Севастьянов: Бюджет региона на 2024 год внушает оптимизм 12.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с сити-менеджером Великих Лук Андреем Беляевым 12.12.2023, 13:030 Псковская область станет участником пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта
12.12.2023, 13:010 Сергей Вострецов: Наша задача — беречь ценности, провозглашенные Конституцией 12.12.2023, 12:550 В Пскове стартовали курсы по изучению русского языка для детей переселенцев 12.12.2023, 12:500 Антон Минаков: Фракция ЛПДР поддержит проект бюджета - 2024 12.12.2023, 12:480 Организационный комитет конкурса «Семья России» организовал опрос о будущих форматах
12.12.2023, 12:420 Дорогостоящий смартфон украл безработный из магазина в Пскове 12.12.2023, 12:360 Вера Емельянова: Согласительная комиссия по проекту закона о бюджете - 2024 в очередной раз доказала свою необходимость 12.12.2023, 12:310 Квесты и экскурсии пройдут в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в новогодние праздники 12.12.2023, 12:180 О формате работы согласительной комиссии рассказал Алексей Севастьянов
12.12.2023, 12:160 Михаил Ведерников пригласил всех желающих посетить выставку «Россия» 12.12.2023, 12:080 Сотрудник завода по производству кирпича в Пскове получил травму на работе 12.12.2023, 12:041 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Алексеем Севастьяновым 12.12.2023, 12:041 Две собаки напали на женщину с псом породы ши-тцу в Пскове
12.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 декабря 12.12.2023, 11:550 Согласительная комиссия рассмотрела поправки губернатора к законопроекту о бюджете - 2024 12.12.2023, 11:460 Сити-менеджер Великих Лук Андрей Беляев подведет итоги года в программе «Обратный отсчет» 12.12.2023, 11:450 Первенство области по фиджитал-хоккею прошло в Пскове
12.12.2023, 11:330 Регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами создадут в 2024 году 12.12.2023, 11:212 Во всем виноваты яйца: во сколько псковичам обойдется новогодний стол в 2023 году 12.12.2023, 11:162 Новые скамейки с улицы Пушкина перенесли в Детский парк в Пскове. ФОТО 12.12.2023, 11:130 Самым обсуждаемым российским сериалом в конце года стал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
12.12.2023, 11:050 Световой потолок монтируют на улице Пушкина в Пскове. ФОТО 12.12.2023, 10:490 Итоги проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове подведет Александр Грацкий в пресс-центре ПЛН 12.12.2023, 10:450 Паспорта вручили юным псковичам в День Конституции РФ 12.12.2023, 10:382 Уборку снега на улицах Пскова продолжают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»
12.12.2023, 10:370 Михаил Ведерников: Конституция определяет жизнь каждого человека 12.12.2023, 10:330 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о поддержке местного самоуправления в 2023 году 12.12.2023, 10:260 Двухэтажный дом горел в псковской деревне Солоново 12.12.2023, 10:180 Вандалы разорвали гирлянду на новогодней арке в Великих Луках
12.12.2023, 10:160 С 30-летием российской Конституции поздравил жителей региона Александр Котов 12.12.2023, 10:082 В Пскове установлен водитель, сбивший пожилую женщину на Рижском проспекте 12.12.2023, 09:520 Подачу тепла ограничили в 50 домов в Пскове 12.12.2023, 09:480 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается на два часа
12.12.2023, 09:400 В России расширили список детских товаров, облагаемых льготным НДС в 10% 12.12.2023, 09:300 Зарплатные предложения в России выросли в среднем на 12% 12.12.2023, 09:150 В Минтруде выступили против трудовых договоров с релокантами 12.12.2023, 09:000 Дмитрий Белюков вновь избран сопредседателем Великолукского краеведческого общества
12.12.2023, 08:450 Почти половина опрошенных псковичей выбрали профессию случайно 12.12.2023, 08:250 Победителей «Олимпийского диктанта» наградили в Псковской области 12.12.2023, 08:100 Цены на ювелирные украшения в России увеличились на 30% за год 12.12.2023, 07:560 Спрос на санатории в России в полтора раза превысил предложение
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru