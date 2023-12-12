Экономика

Александр Братчиков о работе согласительной комиссии над проектом бюджета региона - 2024

Завершила работу согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». На протяжении двух дней представители Псковского областного Собрания депутатов и правительства Псковской области обсуждали предложения к главному финансовому документа и наказы избирателей. Сопредседатель согласительной комиссии, вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей подвел итоги работы комиссии и назвал наиболее значимые поправки в бюджет региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

— Александр Николаевич, как вы оцениваете работу согласительной комиссии в этом году?

— Как и в прошлом году, прошли достаточно серьезные обсуждения, потому что основная задача - найти согласованное решение между правительством и депутатским корпусом. Важно, чтобы в бюджете были учтены интересы жителей региона, наших избирателей, и не только тех, кто голосует за «Единую Россию», представляющую большинство, но и за партии оппозиционеров, имеющие представительство в областном Собрании. В этом году нам удалось договориться и по поправкам, которые представляли «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия» – они нашли отражение в бюджете. Представители этих партий уже обозначили позицию, что они поддержат изменения в бюджет при возвращении к первому чтению, таблицу поправок и законопроект о бюджете во втором чтении. Я считаю, что это основная заслуга работы согласительной комиссии.

— Какие бы основные поправки выделили?

— Основные поправки — увеличение бюджета почти на 5 миллиардов рублей. Почти миллиард — повышение заработной платы для муниципальных служащих. Это также увеличение дорожного фонда, дополнительное выделение средств на приобретение квартир для детей-сирот. Сейчас мы видим увеличение бюджета на приобретение лекарственных препаратов. Плюс 200 миллионов рублей говорят о том, что большее количество людей смогут получить бесплатно эти препараты, в которых они остро нуждаются.

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— Можно ли назвать вопросы, которые рассмотрела согласительная комиссия, финансовоемкими?

— Любой вопрос, касающийся бюджета — финансовоемкий, потому что мы рассматриваем цифры - 100, 200, 500 миллионов. Это основной закон, по которому будет наш регион жить весь следующий год. Если бюджет не принимается и бюджет региона будет по 1/12, как когда-то было, то невозможно будет разыграть ни один контракт. Бюджет у нас принимается трехлетний: на 2024-й, на плановый период 2025 и 2026 годов,. Соответственно, даже программы, те контракты, которые правительство будет включать в 2024 году, могут заключаться не на один год, а на два и на три года. Они уже будут обеспечены финансированием.

— Поступали ли наказы с вашего избирательного округа?

— Наказы, безусловно, поступали. Мы их обсуждаем больше с главой города, потому что они касаются непосредственно жителей. Это дворы, в первую очередь, ремонт дворовых территорий, это комфортная городская среда, обращения касаются и общественных территорий. Это всё то, что больше всего волнует людей, то, что они видят первым, когда выходят из своего подъезда.

Все эти вопросы — системные. Достаточно большое количество людей волнует обеспечение лекарственными препаратами. Многие от этого зависят, покупать лекарства в коммерческих аптеках не всегда удается, потому что достаточно дорого. Это и увеличение дорожного фонда, выделение средств на ремонт дворовых территорий. По опыту прошлых лет - достаточно большие средства выделяются. В течение года мы будем обязательно это обсуждать. Дворовые проезды можно ремонтировать за счет средств дорожного фонда. Губернатор всегда шел навстречу, выделялось порядка 150 миллионов на регион, чуть меньше 100 уходило на город Псков, в том числе и на мой избирательный округ.

Беседовала Светлана Герасимова