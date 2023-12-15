Экономика

Мораторий на проверки бизнеса продлили в России

Правительство России продлило действие моратория на проверки бизнеса, за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы продлеваем на следующий год мораторий на проведение проверок. <...> Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом», — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Мишустин отметил, что бизнес смог направить больше ресурсов на текущие задачи, расширение проектов и освоение новых рынков.

С предложением продлить мораторий в конце ноября выступил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он подчеркнул, что исключение должны составить объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.

Для всех остальных категорий мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действовал до конца 2023-го.

Как пояснял вице-премьер Дмитрий Григоренко, сейчас проводить внеплановые проверки можно только «при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение».

В июне этого года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент заявил, что в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды, вообще не нужно проводить проверки — как плановые, так и внеплановые. Там достаточно профилактических мероприятий.