Экономика

Два хита псковской кухни

Будет ли завод «Зенча» вновь выпускать свой народный хит? Такие вопросы задают псковичи после появления в публичном поле информации о скором запуске производства по новому адресу. Речь идет об известной своей надежностью электрической плитке. Чтобы разузнать про плитку, одна из читательниц даже поделилась рецептом блюда псковской кухни, которое станет коронным на любом новогоднем столе — готовить можно как раз на компактном электроприборе. А на заводе еще до запуска производства готовы поделиться некоторыми подробностями по обновленной линейке, продукция внутри которой получила по-настоящему псковские названия.

Просто праздник какой-то

Псковичка Татьяна Верещагина имеет необычное хобби. Она готовит и продвигает блюда псковской кухни. Не блогер, не кулинарный эксперт, не медийная персона — Татьяна Верещагина из тех, кого принято называть «обычными» жителями и «рядовыми» гражданами. Поэтому готовит традиционную снедь на своей кухне, а продвигает среди друзей, коллег соседей по даче.

«У меня есть небольшая брошюрка с рецептами местной кухни, - перечисляет Татьяна источники своего вдохновения. - И отдельная тетрадь, куда записываю то, что удается добыть самой. Например, одна моя коллега родом из Гдовского района, у них в семье сохранились некоторые рецепты. Или на Талабах можно многое узнать у местных про то, как готовить снетка и судака. По местному телевидению одно время выходила программа о псковской кухне. Однажды ездила в музей сето на мастер-класс по приготовлению сыра. Они коренные жители, так что это тоже наша, псковская, кухня».

Татьяна признается, что местные кулинарные традиции привлекают ее не только возможностью стать ближе к своим корням, но и в большинстве случаев простотой приготовления. Сохранять псковскую идентичность можно даже на даче, где точно не до изысков — была бы под рукой электрическая плитка. Татьяна Верещагина согласилась поделиться одним из таких рецептов, что в ходу на ее дачной кухне каждое лето, а значит и зимой на городской кухне с ним справится даже неопытный кулинар. А еще это отличная идея для новогоднего стола, традиционным блюдом псковской кухни точно сможет удивить гостей несмотря на свою простоту. Готовить будем лепешки кокоры, на которых можно подать праздничные бутерброды и закуски.

20 декабря кокорами угощали посетителей выставки «Россия» на ВДНХ во время проведения Дня Псковской области. Фото пресс-службы регионального правительства.

«Чем мне нравятся наши рецепты, тем, что нет четких пропорций, - раскрывает кулинар-любитель маленький секретик. - Не было у хозяйки в старину на кухне электронных весов. Поэтому каждая современная хозяйка может адаптировать блюдо под вкусы своей семьи, уменьшая или увеличивая количество какого-то ингредиента. Псковская кухня получается рамкой, внутри которой каждый пишет собственное кулинарное полотно».

Рецепт лепешек «Псковские кокоры» из коллекции Татьяны Верещагиной

Ингредиенты: Пачка творога. Половина маленькой банки сметаны. Полпачки сливочного масла. Щепотка соли. Разрыхлитель — чайная ложка без горки. Мука. Все продукты комнатной температуры. Жирность на свое усмотрение.

Приготовление: Замешиваем тесто руками, постепенно добавляя муку, чтобы получилась консистенция, как на пельмени или пирожки, но тесто оставалось мягким, не «забитым» мукой, и не прилипало к рукам. Готовое тесто разделить на равные кусочки, чтобы получились небольшие лепешки нужного конкретной хозяйке размера. Сначала из кусочка теста формируем шарик, а потом приплюскиваем ладонью — раскатывать не нужно. Толщину лепешки регулируем по своему усмотрению. Готовить можно разными способами. В духовке: 180 градусов, противень выстилаем пекарской бумагой, смазывать не нужно. Готовим до зарумянивания. Если духовка газовая, и подогрев идет только снизу, то примерно через 10 минут низ зарумянится. В этот момент переворачиваем и вынимаем после того, как вторая сторона тоже станет румяной. Если в духовке есть режим верх-низ, то переворачивать не нужно, зарумянились — готовы. На сковородке: смазать ее сливочным маслом (хорошую антипригарную можно не смазывать, помним о масле в составе), сильно разогреть, убавить огонь до минимума, готовить под крышкой до зарумянивания с двух сторон. Если лепешка сильно поднялась, то разрезаем вдоль для приготовления на ее основе бутербродов.

Совет от Татьяны Верещагиной: в тесто можно подмешать сухие травы и сушеные овощи, семечки, порезанные маслины и другие добавки, чтобы объединить псковский вкус с кухнями других стран.

Псковское в квадрате

Татьяна Верещагина не случайно упомянула дачу. Кокоры она готовит на летней кухне вместо хлеба, когда проводит время за городом. Там и наловчилась использовать плитку вместо духовки. Собственно, поэтому, она в редакцию Псковской Ленты Новостей и обратилась.

«Прежняя плитка невнятной китайской марки отработала одно лето и стала выкидывать фокусы, - сокрушается женщина. - Пришлось отнести на помойку, не дожидаясь, пока она дом спалит».

Недавно Татьяна увидела на ПЛН информацию о скором возобновлении работы на заводе «Зенча». И вспомнила, как читала пару лет назад статьи о выпуске псковской электроплитки. Кокоры на местном электроприборе — получится псковская кухня в квадрате. Поэтому кулинар попросила узнать, будет ли возобновлено производство плитки? Успеют ли наладить выпуск к новому дачному сезону?

Да — ответ на оба вопроса.

Выпуск плитки на заводе «Зенча» начнется уже в начале следующего года. После вынужденного двухгодичного простоя сотрудники предприятия готовятся вновь запустить станки.

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Конструкторы разработали три новых вида плитки на одну и две конфорки. В качестве нагревательных элементов будут задействованы привычные тэны либо чугунные «блинчики». В одной из разновидностей использование плотной нержавеющей стали как для корпуса, так и для дна под нагревательным элементом обеспечит практически мгновенный нагрев и удержание тепла. Простоту использования придаст оснащение регулятором мощности.

Для руководства завода выпуск плитки под маркой «Зенча» — это еще и возможность проявить социальную ответственность бизнеса. После запуска производства заказами будет загружена первичная организация Общества слепых в Печорах, где для плитки начнут изготавливать шнуры.

Материалы, комплектующие, сборка — все российское. Псковская плитка станет полностью отечественным продуктом. Не Китай с переклеенным шильдиком, а по-настоящему свое.

Неизменным останется высокое качество. Популярность плитки, которую «Зенча» выпускала на прошлой производственной площадке, была так высока, что на заводе начали прорабатывать внедрение ее сборки в две смены. Однако этому помешали форс-мажорные обстоятельства, ставшие причиной остановки производства.

Плитка, которую прежде выпускала «Зенча» была широко представлена на маркептлейсах (с неизменными отзывами довольных покупателей), в магазинах бытовой техники, фурами вывозили ее с завода дилеры в страны ближнего зарубежья. Знали псковскую электроплитку и в столице. Генеральный директор «Зенчи» Алла Иванова вспоминает, как во время поездок в Москву зашла на рынок в качестве тайного покупателя:

«Стала спрашивать, какие есть минусы, чтобы понять, может, доработать чего надо. Продавец стал «жаловаться». Мол, «проблемная» плитка — не ломается. Другую продашь, через полгода покупатель за новой возвращается. А эта людям годами служит».

Продукция в новой линейке получила наименования «Великая», «Пскова» и «Мирожка», по названиям главных псковских рек. Это и популяризация Пскова за его пределами, и работа над узнаванием внутри своего региона. Готовить блюда местной кухни на местной же плитке — это так по-псковски.

Анна Морозова

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