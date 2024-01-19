Экономика

Внешний долг России за 2023 год снизился на $57 млрд

Внешний долг России на 1 января 2024 года составил $326,6 млрд, это на 14,9% (или на $57,1 млрд) ниже показателя на начало 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.

«Основной вклад внесло сокращение обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. Опережающими темпами сокращалась задолженность органов государственного управления, что обусловлено уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения», - отмечает регулятор.

При этом, дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составил 3,2 триллиона рублей или 1,9% ВВП.