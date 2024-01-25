Экономика

Импортные куриные яйца поступают на российские полки

Импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Объемы поставок импортных яиц – относительно небольшие в сравнении с общим объёмом потребления яиц. 46 миллиардов яиц в год сейчас потребляется у нас в стране, а объём импорта - исчисляется миллионами. Тем не менее, хорошо, что эти поставки есть. Импортные яйца уже начали поступать в магазины. Они покупаются за валюту, цена на них будет зависеть в том числе от колебаний курса рубля», - приводит слова Евтухова РИА Новости.

Замминистра также подчеркнул, что цены на яйца в магазинах могут дальше снижаться при условии соответствующей динамики цен у производителей. «Мы видим тенденцию, что цена начинает снижаться», - заключил он.

Смотрите также Куриные яйца начали дешеветь в Псковской области

По данным Росстата, с начала текущего года по 22 января пищевое куриное яйцо в РФ подешевело на 0,84%, за период с 16 по 22 января цена на него в среднем упала на 1,41%.

Отвечая на вопрос о влиянии импорта на стоимость яиц в России, Евтухов добавил, что «покажет практика». Он также отметил, что торговые сети уже начали заключать долгосрочные договоры с производителями на поставку яиц.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в середине декабря сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции, которые, по его мнению, позволят скорректировать цену на эту продукцию в РФ. На 22 января Россия уже получила 3,6 миллиона пищевых яиц из Азербайджана. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.