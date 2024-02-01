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Экономика

Производство яиц выросло в Псковской области

01.02.2024 10:00|ПсковКомментариев: 1

В январе – декабре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в Псковской области выросло производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 9,9%, молока на 7,4% и яиц на 13,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В хозяйствах всех категорий произвели 337 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 224,5 тысячи тонн молока, 88,5 млн штук яиц.

Основными производителями продукции животноводства являются сельскохозяйственные организации. В структуре производства скота и птицы на убой на их долю приходится 99,1%, молока – 83,1%, яиц – 46%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец декабря 2023 года самым многочисленным являлось поголовье свиней – 1293,8 тысячи голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года оно увеличилось на 4,2%. Крупного рогатого скота насчитывалось 60,1 тысячи голов, из него более половины коров – 30,7 тысячи голов. Численность овец и коз составляла 22,7 тысячи голов.

Теги: #Псковстат #яйца
Источник: Псковская Лента Новостей
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