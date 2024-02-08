Экономика

Псковская область вошла в число лидеров в РФ по росту индекса промышленного производства

Псковская область вошла в число лидеров в России по росту индекса промышленного производства в 2023 году, такие данные приводит Росстат.

Темпы роста промышленного производства в России растут. По итогам года рост составил 3,5%, что чуть хуже показателя роста за январь-ноябрь (3,6%). Позитивная динамика была обеспечена обрабатывающими производствами, которые выросли на 7,5%. Напротив, добыча полезных ископаемых сократилась на 1,3%, сообщает Telegram-канал «Региональная политика».

Непосредственно декабрь показал рост к ноябрю на 9,7%, но только на 2,7% к декабрю 2022 года. В том числе обрабатывающие отрасли в декабре совершили финальный рывок и выросли к ноябрю на 11%, а к декабрю 2022 года - на 5,1%. Добыча полезных ископаемых в декабре сумела вырасти к ноябрю на 5,3%, но это ее не спасло: к декабрю 2022 года был отмечен спад на 1,1%.

Лидером остался Камчатский край, где итоговый показатель роста по итогам всего года составил 29,5%. Второе место сохранила за собой Чувашия (27,2%), а третье, с большим отставанием – Сахалин (17,4%). Рост в двух дальневосточных регионах обеспечил сырьевой сектор, а в Чувашии мощно выросла обрабатывающая индустрия.

Одну из решающих ролей в обеспечении роста российской промышленности сыграл столичный регион. В Москве промышленность выросла на 16,2%, а в Московской области – на 13,7%. Среди крупных промышленных регионов рост на уровне более 10% показали также Тульская, Челябинская и Нижегородская области. Кроме того, солидный рост продемонстрировали еще ряд регионов Центральной России (Брянская, Тверская, Смоленская области) и Поволжья (Пензенская, Ульяновская области, Марий Эл), к которым примкнули Псковская и Курганская области. Отличились существенным ростом три кавказские республики – Дагестан, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Наконец, существенно повлияли на положительный общероссийский результат некоторые крупные регионы, где рост промышленности превысил 5%. В их числе оказались Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Свердловская и Самарская, Липецкая и Воронежская области, Башкирия, Новосибирская область, Алтайский и Пермский края. Очень многие регионы росли в прошлом году за счет ОПК, подобными примерами стали также Удмуртия, Кировская область и другие.

Упало промышленное производство в 20 регионах. Худшим регионом в России оказался Приморский край с внушительным спадом на 11,6%. В целом Дальний Восток, давший два из трех лучших регионов, заметно отличился и в плохую сторону. Вторым с конца аутсайдером стала Магаданская область, упала промышленность в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской АО, Бурятии. Не лучшим образом чувствовала себя и Восточная Сибирь, где показатели промышленности ухудшились у двух гигантов – Красноярского края и Иркутской области, а также у экономически слабой Тувы. В Западной Сибири пострадала угольная Кемеровская область.

Сократились показатели и у ключевых нефтегазовых регионов – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а также собственно Тюменской области. Проблемным макрорегионом стал Северо-Запад, где сокращение случилось в Мурманской, Архангельской, Калининградской областях, Республике Коми, Ненецком АО. Наконец, упала промышленность в Крыму и Астраханской области.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в январе-декабре 2023 года в Псковской области относительно января-декабря 2022 года составил 110,9%.