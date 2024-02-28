Экономика

Путин призвал минимизировать число проверок бизнеса после снятия моратория

Мораторий на проверки бизнеса в России снимут с 2025 года, после этого проверки нужно минимизировать, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

«Такая мера как мораторий на проверки бизнеса себя полностью оправдала. Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, нужно доверять, поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев, и с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно, а где риски отсутствуют, вести профилактические меры, и таким образом минимизировать число проверок», - сказал Путин.

Также президент предложил предоставлять некрупному бизнесу специальное право раз в 5 лет брать кредитные каникулы до 6 месяцев без ухудшения кредитной истории.

«Надо создать все условия, чтобы малые и средние кампании развивались», - подчеркнул Путин.