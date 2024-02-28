Экономика

Пересмотреть налоговую нагрузку для компаний и физлиц предложил президент РФ

Налоговое бремя - как для компаний, так и для физических лиц - нужно более справедливо распределить в зависимости от уровня их доходов, заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию 29 февраля.

Президент не конкретизировал возможные решения по дифференциации налоговой нагрузки.

«Предлагаю продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал», - приводит слова Путина «Интерфакс».

При этом будут разработаны стимулирующие меры для бизнеса, который вкладывает средства в развитие в реализацию инфраструктурных, социальных проектов. «Нужно, безусловно, закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей», - заявил президент.

«Я прошу Государственную Думу, правительство в ближайшее время представить на этот счет конкретный комплекс предложений и в дальнейшем уже с учетом принятых изменений предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года, и тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов», - призвал он.