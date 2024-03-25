Экономика

Центробанк рекомендовал списать долги погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Центральный Банк Российской Федерации рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Организации вправе сделать это без обращения наследников, сообщили в Банке России.

«Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах», - добавили в ЦБ.

По всем возникающим вопросам и за разъяснениями можно обращаться по телефонам горячей линии Банка России: 8 (800) 250-15-24 и 8 (495) 771-44-20.