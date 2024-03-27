Экономика

Александр Братчиков: С четвертого созыва Собрания область перешла на трёхлетнее планирование бюджета

С четвертого созыва Псковского областного Собрания область перешла на трехлетний бюджет, что позволило строить планы на более длительный срок, проводить конкурсные процедуры на контракты сроком исполнения больше одного календарного года. Об этом рассказал депутат четвертого созыва, сегодня — заместитель председателя Псковского областного Собрания, глава комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в программе «Собрание» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В четвертом созыве уже не жили по 1/12 бюджета, как это случалось в 90-е годы. Когда бюджет не принимался годовой, все расходы приходилось равными долями делить на 12 частей, каждый месяц можно было потратить только определённую сумму. В последующих созывах перешли к трехлетнему бюджету, что позволило планировать на три ближайших года, как будет развиваться регион, куда будут направляться основные средства, что в первую очередь важно для развития страны и региона в целом», - рассказал Александр Братчиков.

Начиная с 2006-2007 года, уже под уверенным началом президента Владимира Путина, в стране все очень сильно изменилось, поделился воспоминаниями депутат.

«Стало достаточно большое количество средств вкладываться в развитие, в строительство школ, национальные проекты появились как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях. Безусловно, и бюджет, основной документ региона, с каждым последующим годом становился все больше по отношению к предыдущему», - обратил внимание Александр Братчиков.

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