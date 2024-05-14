Резиденты «Моглино» не уменьшили объемов производства — Владимир Зубов

Резиденты особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе не уменьшили объемов производства. Об этом сообщил президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что на сегодняшний день «ни один из резидентов, которые работают в особой экономической зоне, не уменьшил объемы производства», кроме того, резиденты переориентировали поставки на внутренний рынок и на восточные страны.
По мнению гостя студии, для успешного развития ОЭЗ «Моглино» нужно пересматривать политику привлечения инвесторов, а интерес с их стороны к региону есть.
«Уверен, что ситуация у нас должна измениться в лучшую сторону при более, скажем так, экономически объективном и грамотном подходе к взаимодействию с инвесторами», - добавил Владимир Зубов.
Ранее особая экономическая зона «Моглино» в Псковской области представила отчет за 2023 год, заявив об убытках предприятия. В результате финансово-хозяйственной деятельности в прошлом году компания получила убыток в сумме 161 млн 661 тысяча рублей.