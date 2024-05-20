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Экономика

Четыре капиталоёмких проблемы инфраструктуры региона обозначил Михаил Ведерников в Совете Федерации

20.05.2024 17:44|ПсковКомментариев: 0

Четыре принципиально важных капиталоёмких вопроса для Псковской области обозначил на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера губернатор Михаил Ведерников. Заседание прошло в рамках Дней Псковской области в верхней палате российского парламента, в обсуждении приняли участие спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, псковские сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутаты Андрей Козлов и Алексей Севастьянов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов

В первую очередь глава региона рассказал о необходимости модернизации системы коммунальной инфраструктуры Псковской области. По словам Михаила Ведерникова, регион с 2019 года активно участвует во всех федеральных программах и проектах, которые касаются модернизации коммунальной инфраструктуры – «Чистая вода», поддержка Фонда развития территорий, Комплексное развитие сельских территорий. «Только по этим направлениям было привлечено более 6 млрд рублей. Ещё 2 млрд поступило в рамках инфраструктурного меню. Но работы ещё много. Средняя изношенность инженерных сетей в Псковской области составляет 70-80%», - сообщил губернатор и уточнил, что в соответствии с планом строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры региону требуется порядка 30 млрд рублей, ещё в миллиард обойдётся разработка проектов.

Решить эту проблему позволит увеличение финансирования профильной программы за счёт средств Фонда развития территорий, а также поддержка в виде бюджетной субсидии. Важным условием является сохранение уровня софинансирования региона в соотношении 99 к 1%

Ещё один вопросом, который области не решить самостоятельно, является реконструкция котельной № 9 – самой большой в области, обеспечивающей теплом треть Пскова. Объект был построен в 1975 году, почти за 50 лет оборудование выработало свой ресурс. На масштабную поэтапную модернизацию трёх котлов требуется 1 млрд 139 млн рублей.

Также Михаил Ведерников обратился к сенатором с просьбой продлить срок действия индивидуальной программы социально-экономического развития региона. «Для Псковской области ИПСЭР стала эффективным инструментом для инвестиций в долгосрочные проекты. С учётом хронического дефицита бюджетных средств, это уникальный и незаменимый для нас механизм, который уже внёс существенный вклад в развитие экономики», - отметил псковский губернатор. Среди основных достижений глава региона назвал создание более 800 рабочих мест и привлечение почти 30 млрд рублей внебюджетных инвестиций – оба показателя существенно превышают план. «На каждый вложенный в реализацию мероприятий ИПСЭР рубль из федерального бюджета привлечено порядка 7 рублей внебюджетных средств», - резюмировал Михаил Ведерников и обратился к сенатором с просьбой о поддержке программы для следующего шестилетнего периода.

Четвёртый вопрос, вынесенный губернатором на заседание, был связан с просьбой ускорить разработку мастер-планов для городов Псковской области в 2025 году – документы готовят по поручению президента с 2021 года, первыми в очереди идут населённые пункты Арктики и Дальнего Востока, срок для остальных установлен до 2030 года. «Это объективно долго для тех регионов, которым нужна помощь уже сейчас», - обратил внимание Михаил Ведерников и предложил перенести разработку мастер-планов для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития на 2025 год.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко по окончании доклада Михаила Ведерникова напомнил коллегам о новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», анонсированном президентом во время ежегодного Послания. В соответствии с поручением главы государства задачами нового направления станет модернизация коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, строительство, реконструкция и модернизация не менее, чем двух тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, что позволит эффективнее решать задачи, обозначенные псковским губернатором.

 

Подробнее о каждом направлении рассказали вице-губернаторы Игорь Шатурный, Нинель Салагаева и Денис Салий, глава Пскова Борис Ёлкин. Затем по каждому вопросу высказались представители министерств.

Представители Минстроя, Минэкономразвития, Минпромторга и Минфина, положительно оценили весь перечень предложений Псковской области и в целом работу команды региона. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поблагодарил представителей федеральных органов исполнительной власти за участие в заседании, внимание к проблемам Псковской области и положительный отклик на озвученные вопросы.

«Ни для кого не секрет, что Псковская область для меня родной регион. Без малого девять лет я служил там губернатором, передал всё, что было наработано, Михаилу Юревичу. Вопросы, которые мы постарались включить в постановление Совета Федерации, крайне актуальны для нашего региона и не только с учётом персонального состава комитета по федеративному устройству – сюда входят и бывшие губернаторы, и глава города, и спикер регионального парламенты – все это прошли и понимают, какое значение для любого субъекта Российской Федерации имеет постановление Совета Федерации», - сказал он.

Андрей Турчак обратил внимание на две цифры, приведённые в презентациях Псковской области. «Котельная №9 – 1975 года рождения. Это мой год рождения, и уже в свои скоро 49 лет иногда чувствую износ, а что чувствует котельная №9 в городе Пскове, думаю, объяснять никому не нужно. И вторая цифра – немаловажная. Мы с коллегами посчитали, псковское постановление весит порядка 20 млрд рублей. Я думаю, все члены комитета подтвердят, что запрос Псковской области на самом деле не такой большой – реалистичная цифра с учётом того, что это не один бюджетный год. Исходя из совокупности факторов, просил бы членов комитета единогласно поддержать предложенный проект решения», - обратился к коллегам псковский сенатор. Члены комитета единодушно откликнулись голосованием.

Окончательное решение сенаторы примут на пленарном заседании 22 мая. В его повестку включены доклады губернатора Михаила Ведерникова и председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова. Добавим, что в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации запланированы заседания семи комитетов верхней палаты парламента.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Салагаева Нинель Александровна Заместитель губернатора Псковской области
Наумец Алексей Васильевич Член Совета Федерации от Псковской области
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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