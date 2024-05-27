Экономика

Игоря Савицкого признали заслуженным работником пивоваренной отрасли России

Известному псковскому промышленнику и общественному деятелю Игорю Савицкому присвоили звание «Заслуженный работник пивоваренной отрасли России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на псковской крафтовой пивоварне «Савицкий».

Продукция пивоварни «Савицкий» получила очередные комплекты медалей. Шесть наград псковскому производителю присвоили по итогу международного конкурса пивоваренной продукции «Росглавпиво». В том числе серебряной медалью был отмечен псковский квас. Стоит отметить, что пивоварня «Савицкий» оказывается в числе победителей и призеров конкурса «Росглавпиво» уже не первый год.

Фото здесь и далее: ООО «Савицкий и сыновья»

Итогом конкурса в 2024 году стали не только медали, но и почетное звание.

«Мы на том или ином конкурсе всегда получаем золотые, бронзовые и серебряные медали. В этом году выступили, думаю, хорошо. Был представлен большой ассортимент продукции, все напитки, которые мы представили, получили награды. Ну и в этом году "Росглавпиво" по совокупности успехов нашей пивоварни присвоило мне звание заслуженного работника пивоваренной отрасли России. Вот так, варим в Пскове хорошую продукцию», - поделился Игорь Савицкий.

Помимо этого, пивоварня получила десять медалей по итогу ежегодного международного фестиваля в Сочи, одна из них бронзовая, остальные — золотые. И на этом фестивале пивоварня «Савицкий» оказывается в числе победителей далеко не впервые.

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Напомним, конкурс «Росглавпиво» уже на протяжении многих лет проводят при поддержке министерства сельского хозяйства РФ на базе Московского государственного университета пищевых производств. «Росглавпиво» является главным дегустационным конкурсом в области слабоалкогольных напитков, их на нем пробуют вслепую.

Фестиваль «Море пива» состоялся в Сочи в рамках международного форума «Пиво» уже в 34-й раз. Это одно из крупнейших в стране специализированных выставочных мероприятий пивной индустрии.