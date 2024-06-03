Экономика

Михаил Ведерников: Доходы Псковской области стабильно растут с 2017 года

Доходы Псковской области стабильно растут с 2017 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«По традиции начну отчёт с финансового блока. По итогам 2023 года мы преодолели очередную символическую планку и достигли уровня доходов консолидированного бюджета в 70,2 млрд рублей. Госдолг снизился до уровня в 20,7 млрд или 64,4% к общему годовому объёму доходов. Рассчитываем, что эта сумма еще сократится благодаря решению нашего президента о списании ⅔ бюджетных кредитов», - отметил он.

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по состоянию на сегодня отсутствует. Просроченной задолженности по оплате труда бюджетов всех уровней не имеется, подчеркнул глава региона.

«На что хочу обратить внимание. С 2017 года, с начала нашей с вами совместной работы, мы ни разу не допустили снижения доходов. Они всё время стабильно растут, на сумму от 4,7 до 7,6 млрд в год. В этот раз по сравнению с 2022 годом мы "прибавили" 8,8 млрд рублей. Это самый значительный годовой рост в абсолютных цифрах за всю современную историю Псковской области», - поделился губернатор.

Ещё один положительный момент: такой рекордный рост во многом обеспечили собственные доходы региона. «Они выросли почти на 6 млрд (или на 18%) и составили 39,1 млрд рублей», - добавил Михаил Ведерников.