Экономика

Среднее кассовое освоение нацпроектов в Псковской области по итогам 5 лет составляет 97,5%

Главный инструмент в строительстве инфраструктуры – это нацпроекты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Вы все прекрасно знаете, в каких непростых условиях появился и развивался этот механизм, - обратился губернатор к депутатам. - И, тем не менее, среднее кассовое освоение по итогам 5 лет составляет 97,5%. Это один из лучших показателей в стране».

В 2023 году объём финансирования вырос на 26%. «Но мы снова поставили рекорд. Наш результат – 99,74%», - добавил Михаил Ведерников.