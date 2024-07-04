Экономика

Российские туристы смогут расплачиваться в Иране картами «Мир» уже этим летом

Завершена интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab. О выходе проекта объединения на практический уровень сообщил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. В августе этого россияне и другие иностранные граждане смогут расплачиваться в Иране картами «Мир», аналогично тому, как обладатели карт, эмитированных Shetab, смогут осуществлять в России с их помощью рублевые операции.

«На двусторонней встрече делегаций специалистов двух стран наряду с финализацией требований к присоединению российской платежной системы «Мир» к иранской системе Shetab проект вышел на практический уровень. Первый этап будет доступен иностранным гражданам до конца следующего месяца по грегорианскому календарю (в начале иранского месяца шахривар)», - приводит РИА Новости цитату Фарзина, уточняя, что речь идет о 22 августа.

Накануне в Иране состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого победу одержал сторонник реформаторского курса и сближения с Западом Масуд Пезешкиян.